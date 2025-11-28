تضامن الغربية تعلن دعم 26 مريض فشل كلوي من الأسر والعائلات الأكثر احتياجا.. صور

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الغربية اليوم، عن نجاح جمعية الأورمان فى دعم (26) مريض فشل كلوى بقريتى الجعفرية وتطاى بمركز السنطة، وابشواى الملق بمركز قطور، وقريتى أبو حمر ونجريج بمركز بسيون، وكفر الجنينه القبلي مركز المحلة الكبرى.

دعم التضامن الاجتماعي



جاء ذلك في ظل توجيهات رئيس الجمهورية باستكمال خطة الحماية الاجتماعية لدعم الاسر الاولى بالرعاية وتحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعى.

كما يأتي ذلك من خلال توفير الأدوية والعلاج المطلوب والمناسب وتقديم الدعم اللازم لهم خلال رحلتهم العلاجية.

تحسين رعاية الأسر والعائلات الأكثر احتياجا

من جانبها أكدت الدكتورة حسناء إبراهيم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالغربية، أن دعم مرضى الفشل الكلوى جاء لرفع المعاناة عنهم ولتخفيف آلامهم وتخفيف الأعباء عن كاهلهم وتلبية احتياجاتهم، فضلًا عن التأكيد لهم أنهم ليسوا وحدهم وأننا جميعا خلفهم ندعمهم ونساعدهم حتى يصبحوا أشخاصا قادرين على العمل والإنتاج ورفع الروح المعنوية لديهم وتحمل المسئولية دون أن يكونوا أعباء على الآخرين ورعاية أسرهم بعد أن حرمهم المرض من ذلك.

من جانبه قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إن نقص العلاج والأدوية اللازمة لمرضى الفشل الكلوى يشكل خطرًا كبيرًا مما يؤدى الى تفاقم الحالة وزيادة خطر الإصابة بمضاعفات خطيرة تعوقهم عن الحركة وتؤثر على صحتهم حيث يعمل العلاج على التحكم في الأعراض والمضاعفات، حيث توفر الجمعية لهم من خلال التبرعات التى تأتى الأدوية والمساعدات الطبية لتخفيف آلامهم وتشجيعهم على الاستمرار فى العلاج، خصوصاً أن أغلب أمراض الكلى مزمنة وتحتاج لفترات علاجية طويلة.

مشيرًا إلى التعاون الوثيق للجمعية مع محافظة الغربية التي تقوم بتذليل كافة العقبات أمام عمل الجمعية، مؤكدًا أن الجمعية تقوم بعمل مسح اجتماعي للفئات المستحقة لمساعداتها بالتعاون مع الجمعيات الأهلية بالقرى والنجوع بهدف التوزيع العادل ووصول التبرعات لمستحقيها من المحتاجين والأيتام بالمحافظة حيث يتم إجراء بحوث ميدانيه لحصر المحتاجين من الأسر الأكثر احتياجًا المنتشرة فى أرجاء المحافظة.



وأضاف أن الدعم الكبير الذى تقدمه الأورمان يأتى فى إطار جهود الجمعية لدعم منظومة العمل الأهلى والمجتمعى فى المحافظات وفى المناطق الأكثر احتياجاً وخاصة العزب والنجوع وضمن مساهمات الجمعية الفاعلة فى الإرتقاء بمستوى الخدمات التى تقدمها على مستوى المحافظة.