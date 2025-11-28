أهلي 2011 يواجه بتروجت اليوم في بطولة الجمهورية

يلتقي فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2011 اليوم الجمعة خارج ملعبه مع بتروجت، في المباراة التي تقام بين الفريقين ضمن منافسات الجولة 12 من بطولة الجمهورية.

يدخل أهلي 2011 المباراة وفي رصيده 24 نقطة من الفوز في 7 مباريات والتعادل في 3 مباريات، حيث فاز على مودرن سبورت 2 - 0 ، وعلى فاركو 7 - 0، وعلى غزل المحلة 5 - 1، وتعادل مع بيراميدز سلبيًا، ومع إنبي 1 - 1، ومع سيراميكا 2 - 2، وفاز على حرس الحدود 3 - 0، وعلى الزمالك 3 - 0، وعلى كهرباء الإسماعيلية 1 - صفر، وعلى الاتحاد السكندري 6 - 0، مسجلًا 30 هدفًا، مقابل 4 أهداف في مرماه.

ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي 2011 كلا من محمد رجب مديرًا فنيًا، وإبراهيم يوسف مدربًا عامًا، ومصطفى محمود مدربًا للحراس، وسيد حجاج إداري الفريق، ومحمد فودة طبيب الفريق، ومحمد فوزي إخصائي التدليك.