إدارة الزمالك تؤكد استمرار محمد عواد في صفوف الفريق

أكد مصدر داخل نادي الزمالك استمرار الحارس محمد عواد ضمن صفوف الفريق الأول لكرة القدم، بعد عودته مؤخراً للمشاركة في المباريات الأخيرة.

وأوضح المصدر أن قرار الإبقاء على عواد جاء نتيجة تألقه في المباريات التي خاضها مؤخراً، بالإضافة إلى تمسك المدير الفني أحمد عبد الرؤوف بخبرات الحارس الطويلة.

وأشار المصدر، إلى أن الإدارة حرصت على الحفاظ على عواد لتفادي أي تأثير سلبي محتمل نتيجة ابتعاد الحارس الثاني المهدي سليمان عن التشكيلة الأساسية، ما قد يفتح باب رحيله مستقبلاً.

كما لفت المصدر إلى صبروالتزام محمد عواد خلال فترات عدم المشاركة، دون التسبب في أي أزمات، وهو ما عزز قرار الاستمرار معه في صفوف الفريق.