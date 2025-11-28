قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تطورات حريق ستوديو مصر.. ماكيت خشب بديكور مسلسل محمد إمام مصدر النيران
بعد بيت جن.. عدوان إسرائيلي جديد على سوريا
12 درجة فارق.. الأرصاد تفجر مفاجأة جديدة عن حالة الطقس
الصحة: جامعة حلوان تشهد حملة مكثفة للتبرع بالدم
الجامعة العربية: الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة على سوريا انتهاك سافر للقانون الدولي
برئاسة أبو العينين .. انطلاق لجان الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط
هبوط مفاجئ.. قصة وفاة الإعلامية هبة الزياد وآخر رسالة لها
هذه السيارة الكلاسيكية من BMW كوبيه استبدلت داخلها بمحرك تسلا
بسبب كيس شيبسي.. تفاصيل تعدى صاحب معرض سيارات علي فتاة معاقة بطوخ
مصدر يكشف سبب غياب أحمد ربيع عن مباريات الزمالك
قداسة البابا تواضروس يزور دير القديسة حنّة للراهبات بالنمسا | صور
الخطيب يصدر أمرا عاجلا فى الأهلي بشأن رمضان صبحي.. ماذا حدث؟
إيني الإيطالية تضخ 8 مليارات دولار في مصر.. نواب: خطوة تعزز قطاع الطاقة وتعزز الثقة بالاقتصاد

أميرة خلف

برلماني: ضخ شركة إيني لاستثمارات جديدة يعكس الثقة العالمية في الاقتصاد  المصري 

برلماني: دفعة قوية لقطاع الطاقة في مصر

برلمانية: خطوة نحو اقتصاد تنافسي أكثر استدامة 

أشاد عدد من نواب البرلمان بتصريحات الدكتور مصطفى مبدولى ، رئيس مجلس الوزراء بشأن ضخ استثمارات جديدة من قبل شركة إيني الايطالية خلال الـ 3 سنوات المقبلة، مؤكدين أن هذه الخطوة ستحدث نقلة نوعية في مجال الطاقة، إضافة إلى تحسين البنية التحتية . 

في سياق متصل، قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي عقد لقاءً مهمًا مع رئيس شركة "إيني" الإيطالية، أكبر شريك لمصر في قطاع الغاز، حيث أعلن رئيس الشركة عن خطة لضخ استثمارات جديدة بقيمة 8 مليارات دولار داخل مصر خلال السنوات الثلاث المقبلة.

 زيادة حجم الإنتاج

وأضاف مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي بالعاصمة الجديدة، أن الشركة أكدت التزامها بحفر مزيد من الآبار في منطقة حقل ظهر، إلى جانب مناطق أخرى تخضع لامتيازها، مشيرًا إلى وجود تفاؤل كبير لدى الشركة بشأن زيادة حجم الإنتاج في الفترة القادمة.

في هذا الصدد، أشاد النائب عامر الشوربجي، عضو مجلس النواب، بتصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بشأن عزم شركة " إيني" الإيطالية ضخ استثمارات بـ 8 مليارات دولار في مصر، مؤكدا أنها خطوة تعكس الثقة العالمية في الاقتصاد  المصري. 

و أشار " الشوربجي" في تصريح خاص لـ" صدى البلد" إلى أن هذه الخطوة ستكون بمثابة دفعة قوية لقطاع الطاقة في مصر، لما تملكه الشركة من خبرة واسعة في عمليات التنقيب والإنتاج، إلى جانب تعزيز خطط الدولة للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة.

من جانبه،ثمن النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بشأن رغبة شركة " إيني" الإيطالية ضخ استثمارات بـ 8 مليارات دولار في مصر،مركدا أن الشركة تلعب دوراً محورياً في دعم استراتيجية مصر للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة .

و أشار " يحيي" في تصريح خاص لـ" صدى البلد" إلى أن شركة "إيني" الإيطالية ستسهم في زيادة إنتاج الغاز الطبيعي،  فقد ساهمت اكتشافاتها الكبرى، وعلى رأسها حقل "ظُهر"، في رفع قدرات مصر الإنتاجية وتعزيز فائض التصدير.

وأكد عضو النواب أن استثمارات "إيني" الجديدة جاءت لتؤكد الدور المحوري للشركة في دعم مستقبل مصر كمركز إقليمي للطاقة. 

في سياق متصل، أكدت النائبة شيماء نبيه ، عضو مجلس النواب ، أن ضخ شركة إيني استثمارات جديدة بقيمة 8 مليارات دولار داخل مصر خلال السنوات الثلاث المقبلة خطوة نحو اقتصاد تنافسي أكثر استدامة .

و أشارت" نبيه “ فى تصريح لـ ” صدى البلد " إلى أن هذه الخطوة من شأنها أن تسهم في تعزيز البنية التحتية ، وتوفير الألاف من فرص العمل للشباب مما يسهم بدوره في تحسين الاقتصاد الوطني.

 

مصطفى مبدولى مجلس الوزراء استثمارات إيني شركة إيني الايطالية

الإعلامية هبة الزياد

ماتت على الكنبة.. والدة هبة الزياد وصديقتها يكشفان تفاصيل الوفاة لأول مرة

بعد وفاة هبة الزياد… أطباء يحذرون من أخطر 6 أمراض لا يشعر بها المصاب

بعد وفاة هبة الزياد.. أطباء يحذرون من أخطر 6 أمراض لا يشعر بها المصاب

عداد الكهرباء القديم

باقي ساعات.. تحذيرات لأصحاب عداد الكهرباء القديم

الاهلي

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والجيش الملكي في دوري أبطال إفريقيا

انتخابات مجلس النواب 2025

موعد إعلان نتيجة المرحلة الثانية وجولة الإعادة في انتخابات النواب 2025

هبة الزياد

كانت حامل وربنا ما أرادش يكمل.. صديقة هبة الزياد تعلن مفاجأة

جمال شعبان وهبة الزياد

هل الرجيم القاسي ممكن يوصل للوفاة؟.. جمال شعبان يعلن مفاجأة بخصوص هبة الزياد

حامد حمدان

توروب يرحب بتعاقد الأهلي مع حامد حمدان بشرط رحيل هذا اللاعب

إزالة التعديات

إزالة تعديات على الأراضي الزراعية وبناء مخالف بأشمون والباجور وشبين الكوم

محافظة دمياط

محافظ دمياط يكرم أبطال منتخب مصر للابتكار الفائزين بالمنتدى الأفرو آسيوي

قافلة طبية بدمياط

توقيع الكشف الطبى بالمجان على 1265 مواطنا في دمياط

لفائف الدجاج بالأفوكادو والخضار.. وجبة سريعة تمنحك طاقة كاملة

لفائف الدجاج بالأفوكادو والخضار
لفائف الدجاج بالأفوكادو والخضار
لفائف الدجاج بالأفوكادو والخضار

تحدي الوجبات السريعة يثير الذعر.. رحيل إنفلونسر روسي بعد تناول 10 آلاف سعر من البرجر والبيتزا يوميا | القصة الكاملة

الإنفلونسر الروسي
الإنفلونسر الروسي
الإنفلونسر الروسي

وصفات سريعة صحية مستوحاة من دايت المشاهير

5 وجبات يفضلها نجوم السوشيال لتجنب الإرهاق المفاجئ
5 وجبات يفضلها نجوم السوشيال لتجنب الإرهاق المفاجئ
5 وجبات يفضلها نجوم السوشيال لتجنب الإرهاق المفاجئ

حملات بيئية مفاجئة لفحص عوادم 273 سيارة وضبط 13 مخالفة بالشرقية

فحص عوادم السيارات
فحص عوادم السيارات
فحص عوادم السيارات

شيماء الشايب

شيماء الشايب تطرح كليب "خليني أعيش" بالتعاون مع ريتشارد الحاج

مسلسل "ميد تيرم

شاهد.. موعد عرض مسلسل "ميد تيرم" على قناة ‏ON

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

المزيد