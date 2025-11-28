إيني الإيطالية تضخ 8 مليارات دولار في مصر.. نواب: خطوة تعزز قطاع الطاقة وتعزز الثقة بالاقتصاد

برلماني: ضخ شركة إيني لاستثمارات جديدة يعكس الثقة العالمية في الاقتصاد المصري

برلماني: دفعة قوية لقطاع الطاقة في مصر

برلمانية: خطوة نحو اقتصاد تنافسي أكثر استدامة

أشاد عدد من نواب البرلمان بتصريحات الدكتور مصطفى مبدولى ، رئيس مجلس الوزراء بشأن ضخ استثمارات جديدة من قبل شركة إيني الايطالية خلال الـ 3 سنوات المقبلة، مؤكدين أن هذه الخطوة ستحدث نقلة نوعية في مجال الطاقة، إضافة إلى تحسين البنية التحتية .

في سياق متصل، قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي عقد لقاءً مهمًا مع رئيس شركة "إيني" الإيطالية، أكبر شريك لمصر في قطاع الغاز، حيث أعلن رئيس الشركة عن خطة لضخ استثمارات جديدة بقيمة 8 مليارات دولار داخل مصر خلال السنوات الثلاث المقبلة.

زيادة حجم الإنتاج

وأضاف مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي بالعاصمة الجديدة، أن الشركة أكدت التزامها بحفر مزيد من الآبار في منطقة حقل ظهر، إلى جانب مناطق أخرى تخضع لامتيازها، مشيرًا إلى وجود تفاؤل كبير لدى الشركة بشأن زيادة حجم الإنتاج في الفترة القادمة.

في هذا الصدد، أشاد النائب عامر الشوربجي، عضو مجلس النواب، بتصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بشأن عزم شركة " إيني" الإيطالية ضخ استثمارات بـ 8 مليارات دولار في مصر، مؤكدا أنها خطوة تعكس الثقة العالمية في الاقتصاد المصري.

و أشار " الشوربجي" في تصريح خاص لـ" صدى البلد" إلى أن هذه الخطوة ستكون بمثابة دفعة قوية لقطاع الطاقة في مصر، لما تملكه الشركة من خبرة واسعة في عمليات التنقيب والإنتاج، إلى جانب تعزيز خطط الدولة للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة.

من جانبه،ثمن النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بشأن رغبة شركة " إيني" الإيطالية ضخ استثمارات بـ 8 مليارات دولار في مصر،مركدا أن الشركة تلعب دوراً محورياً في دعم استراتيجية مصر للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة .

و أشار " يحيي" في تصريح خاص لـ" صدى البلد" إلى أن شركة "إيني" الإيطالية ستسهم في زيادة إنتاج الغاز الطبيعي، فقد ساهمت اكتشافاتها الكبرى، وعلى رأسها حقل "ظُهر"، في رفع قدرات مصر الإنتاجية وتعزيز فائض التصدير.

وأكد عضو النواب أن استثمارات "إيني" الجديدة جاءت لتؤكد الدور المحوري للشركة في دعم مستقبل مصر كمركز إقليمي للطاقة.

في سياق متصل، أكدت النائبة شيماء نبيه ، عضو مجلس النواب ، أن ضخ شركة إيني استثمارات جديدة بقيمة 8 مليارات دولار داخل مصر خلال السنوات الثلاث المقبلة خطوة نحو اقتصاد تنافسي أكثر استدامة .

و أشارت" نبيه “ فى تصريح لـ ” صدى البلد " إلى أن هذه الخطوة من شأنها أن تسهم في تعزيز البنية التحتية ، وتوفير الألاف من فرص العمل للشباب مما يسهم بدوره في تحسين الاقتصاد الوطني.