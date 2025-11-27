مدبولي: اتفاقات موسعة مع الجزائر وإيني تعتزم ضخ 8مليارات دولار استثمارات

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه ترأس أمس أعمال اللجنة العليا المصرية-الجزائرية، بحضور نظيره الجزائري، الذي أشاد بالدور المصري ونجاح الشركات المصرية العاملة في الجزائر.

وأكد مدبولي حرص الحكومة على البناء على ما تم الاتفاق عليه بين الجانبين، لتعزيز العلاقات الثنائية ودفع التعاون في مختلف المجالات.

تفعيل بروتوكولات التعاون بين البلدين

وأشار مدبولي إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من التعاون المشترك، موضحًا أنه تم الاتفاق على العمل بجدية وسرعة لتنفيذ وتفعيل جميع الوثائق وبروتوكولات التعاون التي تم توقيعها مع الجانب الجزائري.

وشدد على أن العلاقات بين مصر والجزائر تشهد زخمًا متصاعدًا، يعكس حرص القيادتين على ترجمة الشراكة إلى خطوات تنفيذية واضحة.

"إيني" تضخ استثمارات إضافية بـ8 مليارات دولار في مصر

وفي سياق موازٍ، أوضح رئيس الوزراء أن الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل الرئيس التنفيذي لشركة "إيني" الإيطالية لبحث مستجدات أوضاع الشركات الأجنبية العاملة في قطاع البترول وزيادة الإنتاج.

وأشار إلى أن "إيني" أعلنت اعتزامها ضخ 8 مليارات دولار استثمارات جديدة في السوق المصرية خلال السنوات الخمس المقبلة، بالتعاون مع شركائها، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل مؤشرًا إيجابيًا يعكس الثقة الدولية في الاقتصاد المصري وقطاع الطاقة.



