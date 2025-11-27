قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فصل الكهرباء عن عدة مناطق بـ بني سويف .. اعرف المواعيد والأماكن
السبب الحقيقي وراء وقف القيد 3 مرات لنادي الزمالك هذا الموسم
مدبولي: مستمرون في تنفيذ إجراءات دخول محافظات المرحلة الثانية منظومة التأمين الصحي الشامل
وزير الخارجية يبحث مع نائب الرئيس الفلسطيني إعادة إعمار غزة
صحة غزة: المستشفيات استقبلت 14 شهيدا خلال 24 ساعة
برق على المريخ.. عواصف قصيرة تُسمع ولا تُرى| ماذا يحدث؟
رامي إمام يوجة رسالة شكر لرئيس مكتب الإعلام بأبوظبي بعد زيارته للزعيم
رئيس هيئة الرعاية الصحية: الأمن الدوائي والبحث العلمي أساس رفع كفاءة التأمين الصحي
مطالب برلمانية للحكومة لتنفيذ التكليفات الرئاسية وفتح ملفات القيم والانضباط والوعي
البابا لاوُن للصحفيين على متن الطائرة: زيارتنا إلى تركيا ولبنان رسالة سلام ووحدة للعالم
أستراليا تسلم 17 قطعة أثرية نادرة لمصر | صور
الزراعة: توزيع 850 ألف شتلة زيتون بالمجان على أهالي سيناء
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

المهندس أسامة جنيدي: اتفاق “إيني” يعكس الثقة الدولية في الاقتصاد المصري

الغاز الطبيعي
الغاز الطبيعي
ولاء عبد الكريم

أكد المهندس أسامة جنيدي، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، أن إعلان شركة إيني الإيطالية ضخ استثمارات جديدة في تطوير حقول الغاز وتنفيذ عمليات استكشاف إضافية، يُعد مؤشرًا واضحًا على ثقة كبرى الشركات العالمية في قوة الاقتصاد المصري وجاذبية قطاع الطاقة.


 

مصر سوق جاذب للاستثمار في الطاقة

وأوضح جنيدي في بيان له أن مصر أصبحت واحدة من أهم الأسواق الواعدة والجاذبة للاستثمار في قطاع الطاقة والغاز، مدفوعة بزيادة مستمرة في معدلات الاستهلاك نتيجة التوسع في مشروعات البنية التحتية، والنشاط الاقتصادي المتنامي في مختلف القطاعات.

وأضاف أن الفترة المقبلة ستشهد طلبًا متزايدًا على الطاقة، خاصة مع دخول استثمارات صناعية جديدة، وارتفاع الحركة السياحية، والتوسع العمراني، وزيادة عدد السكان، بما يدعم ضخ استثمارات أكبر في إنتاج الكهرباء والغاز الطبيعي.

اتفاق “إيني” يدعم سد العجز ويعزز الأمن الطاقي

وأشار جنيدي إلى أن الاتفاق الجديد مع شركة تستحوذ على نحو 40% من إنتاج الغاز في البلاد سيُسهم في رفع قدرات الإنتاج، بما يتماشى مع خطة الدولة لتحقيق الأمن الطاقي وتقليل الاستيراد، وتعزيز موقع مصر كمركز إقليمي للطاقة في الشرق الأوسط.

وأوضح أن أهمية دخول “إيني” في مشروعات تطوير جديدة ترتبط أيضًا بسد العجز الحالي بين الإنتاج والاستهلاك، والذي يبلغ نحو 2 مليار قدم مكعب يوميًا، حيث تنتج مصر قرابة 4 مليارات قدم مقابل استهلاك يبلغ حوالي 6 مليارات قدم يوميًا.

مصر لاعب إقليمي رئيسي في الطاقة

وأكد جنيدي أن مصر رسخت مكانتها كلاعب محوري في قطاع الطاقة إقليميًا، سواء من خلال قدراتها في إسالة الغاز أو شبكة البنية التحتية داخل وخارج مصر، فضلًا عن علاقاتها القوية مع الاتحاد الأوروبي ودول شرق المتوسط، ما يدعم دورها المركزي في خريطة الطاقة الإقليمية.

إنتاج النفط يستهدف 580 ألف برميل يوميًا

وحول خطط زيادة إنتاج النفط إلى 580 ألف برميل يوميًا بحلول 2027، أكد جنيدي أن الهدف منطقي وقابل للتحقيق، خاصة في ظل التطور المستمر في عمليات الاستكشاف وتقنيات الاستخراج، معربًا عن تفاؤله بإمكانية تجاوز هذه المستويات المستهدفة.

سداد مستحقات الشركاء الأجانب يعزز الاستثمار

وأشار جنيدي إلى أن سداد جزء كبير من مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في مجال الحفر سينعكس إيجابًا على نشاط الحفر وزيادة الاستثمارات في السوق المصري، مؤكدًا أن البيئة الاقتصادية الحالية مشجعة لكل من المستثمرين المحليين والأجانب.

مستقبل مزيج الطاقة في مصر

وأضاف أن الاستكشافات الجديدة والمشروعات الحكومية في مجالات الطاقة المتجددة والمخلفات ستساهم في تحسين مزيج الطاقة خلال السنوات المقبلة، مشيرًا إلى أن هناك رؤية حكومية واضحة لإدارة الطلب المتزايد على الطاقة بمختلف مصادرها.

الحكومة تدير ملف الطاقة بوعي واستراتيجية واضحة

وشدد جنيدي على أن الحكومة تدير ملف الطاقة بكفاءة عالية، سواء من حيث الإدارة التشغيلية أو من حيث الهدف الاستراتيجي بتقليل فاتورة الغاز والاعتماد على الطاقات البديلة، بالتوازي مع رفع إنتاجية الغاز والزيت الخام.

وأوضح أن صدور قانون جديد وتعريفة محفزة لشراء الطاقة من المخلفات والبيوجاز سيسهم في إضافة ما بين 300 إلى 400 ميجاوات من الكهرباء دون استخدام الغاز، مما يقلل العبء على شبكة الإمداد بالغاز.

كما أكد أن الدولة تعمل على تشجيع مشروعات الطاقة المتجددة والاستدامة، وتطوير كفاءة الطاقة داخل المصانع، مما يقلل من استخدام الغاز في توليد الكهرباء، بالتوازي مع التوسع في مشروعات جديدة لزيادة الإنتاج المحلي من الغاز.

جمعية رجال الأعمال المصريين اخبار مصر مال واعمال شركة إيني الغاز الطبيعي تطوير حقول الغاز الاقتصاد المصري

هبة الزياد

دون مقدمات أو أمراض.. مصادر تكشف سبب وفاة الإعلامية هبة الزياد

هبة الزياد

سبب وفاة هبة الزياد بشكل مفاجئ.. تفاصيل

عداد الكهرباء

باق 3 أيام.. تحذيرات لأصحاب عداد الكهرباء القديم

فيروس

أمر طبيعي.. جمال شعبان يحسم الجدل حول انتشار فيروس ماربورج في مصر

هبه الزياد

أحب حياتي التلفزيونية.. آخر ما نشرته الإعلامية هبة الزياد قبل وفاتها

البيض

البانيه رخص.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم الخميس

وزير التربية والتعليم

التعليم تنفي رفع الغياب بالمدارس وتحويل الدراسة لأونلاين لحماية الطلاب من فيروس ماربورج

السلوكيات السلبية

تتسبب في أضرار للركاب وسائقي القطارات.. السكة حديد توجه تحذيرًا للمواطنين

مهرجان الفيوم

توظيف الفن لتعزيز العمل المناخي.. ندوة نقاشية بمهرجان الفيوم السينمائي

بشرى محمد

وفاة الفنانة التونسية بشرى محمد بعد صراع مع المرض

مهرجان شرم الشيخ

سوق دولي يجمع قادة المهرجانات المسرحية في شرم الشيخ لبحث آفاق التعاون

بالصور

محافظ الشرقية يتفقد أعمال الرصف والتطوير الجارية بشارع سعد زغلول بالزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

كيف يعمل فيروس ماربورج داخل الجسم؟.. أسباب ارتفاع معدل الوفيات

آلية عمل فيروس ماربورج داخل الجسم
آلية عمل فيروس ماربورج داخل الجسم
آلية عمل فيروس ماربورج داخل الجسم

بعد وفاة الإعلامية هبة الزياد أثناء النوم.. أسباب صادمة وراء الموت المفاجئ ليلًا

وفاة الإعلامية هبة الزياد أثناء النوم
وفاة الإعلامية هبة الزياد أثناء النوم
وفاة الإعلامية هبة الزياد أثناء النوم

القوات المسلحة ووزارة الاتصالات تحتفلان بتخريج أولى دورات برنامج ICC المكثف للمجندين في مجال التعهيد|صور

القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الاتصالات تحتفل بتخريج الدورة الأولى من برنامج التدريب المكثفICC للمجندين في مجال التعهيد
القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الاتصالات تحتفل بتخريج الدورة الأولى من برنامج التدريب المكثفICC للمجندين في مجال التعهيد
القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الاتصالات تحتفل بتخريج الدورة الأولى من برنامج التدريب المكثفICC للمجندين في مجال التعهيد

وفاة هبة الزياد

رحيل مفاجئ يهز الإعلام.. من هي هبة الزياد؟

القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الاتصالات تحتفل بتخريج الدورة الأولى من برنامج التدريب المكثفICC للمجندين في مجال التعهيد

القوات المسلحة ووزارة الاتصالات تحتفلان بتخريج أولى دورات برنامج ICC المكثف للمجندين في مجال التعهيد|صور

