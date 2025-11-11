قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
منال عوض: انتظام فتح اللجان الانتخابية بجميع المحافظات وسط إقبال متزايد من المواطنين
عقب التتويج بالسوبر.. شوبير يكشف خطة الأهلي لدعم الفريق
مهيب عبد الهادي يثير الجدل بشأن استمرار أحمد عبد الرؤوف مع الزمالك
التعليم تطلق برنامجًا لرفع كفاءة التوجيه الفني
موقع أمريكي: احتياطيات مصر ترتفع مع انتعاش السياحة وتحويلات المغتربين
الطلاق لم يمح الذكريات.. آن الرفاعي تحتفظ بصورها مع كريم محمود عبد العزيز على إنستجرام
قرار رسمي من الكاف يخص مباراة المصري وزيسكو بكأس الكونفدرالية
كلية الطب بالقوات المسلحة .. صرح وطني وإنجازات عالمية
الحبس شهر للإعلامي توفيق عكاشة بسبب 225 ألف جنيه متجمد نفقة لطفله
إمبابة كلها في الشارع.. الأهالي يودعون إسماعيل الليثي بالدموع والدعاء
انتهاك جديد .. الاحتلال يعتدي على طاقم إسعاف الهلال الأحمر في بيت لحم
إمبابة كلها في الشارع.. الأهالي يودعون المطرب اسماعيل الليثي بالدموع والدعاء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مصر واليونان.. شراكة استراتيجية لتعزيز أمن الطاقة الأوروبي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
القسم الخارجي

عقد كريم بدوي، وزير البترول، اجتماعًا مع فاسيليس كيكيلياس، وزير الشؤون البحرية اليوناني، لاستكشاف المشاريع المشتركة في قطاع الطاقة وتصدير الغاز الطبيعي إلى أوروبا، بما يعزز التكامل الإقليمي ويقلل الاعتماد الأوروبي على الغاز الروسي.

وتضمنت المناقشات إنشاء شبكة بنية تحتية مشتركة تجمع بين مرافق تصدير الغاز الطبيعي المسال المصرية، ومحطات استقبال وإعادة تحويل الغاز في اليونان، وربط خطوط أنابيب بممر اليونان الرأسي لتوصيل الغاز إلى الأسواق الأوروبية.

 كما يدرس الطرفان إنشاء شراكات استراتيجية بين الشركات المصرية واليونانية لتوسيع وتطوير البنية التحتية القائمة، بما يضمن تلبية الطلب الأوروبي المتزايد على الغاز.

ويأتي هذا التعاون في وقت تسعى فيه أوروبا إلى تنويع مصادر الطاقة عقب التوترات مع روسيا، خصوصًا بعد الحرب بين روسيا وأوكرانيا والإجراءات الأوروبية لتقليل الاعتماد على الغاز الروسي.

ويعكس الاجتماع أيضًا دور مصر المتنامي كمصدر موثوق للغاز الطبيعي المسال، وهو ما يعزز مكانتها الإقليمية ويجعلها محورًا في جهود أمن الطاقة الأوروبية.

وأشار الوزير بدوي إلى أهمية التعاون في خفض الانبعاثات الكربونية، وتبني تقنيات حديثة، واستخدام الذكاء الاصطناعي في قطاع الطاقة، بما يتماشى مع أهداف الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة للطاقة النظيفة، وهو ما يعكس التوجه نحو مشاريع مستدامة تجمع بين الأمن الطاقي والاستدامة البيئية.

من جانبه، أكد وزير اليونان أن توسيع البنية التحتية البحرية في مصر خطوة إيجابية تجذب مزيدًا من الاستثمارات، مضيفًا أن التعاون المصري-اليوناني في الغاز الطبيعي والطاقة الخضراء والبتروكيماويات يمثل أداة استراتيجية لتعزيز أمن الطاقة الأوروبي.

واتفق الطرفان على تشكيل مجموعات عمل لدراسة آليات تنفيذ المشاريع المشتركة، بما يحقق أهداف الأمن الطاقي، والتكامل الإقليمي، والاستدامة البيئية، ويعزز موقع مصر واليونان كموردين موثوقين للطاقة للأسواق الأوروبية.

مصر اليونان الطاقة روسيا أوكرانيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار باقات الإنترنت المنزلي والموبايل في مصر

أسعار باقات الإنترنت المنزلي والموبايل في مصر 11 نوفمبر 2025

أرشيفية

أنا السبب.. اعترافات سائق المطرب إسماعيل الليثي بعد الحادث المروع

اسماعيل الليثي

تأجيل عزاء المطرب إسماعيل الليثي لـ غد الأربعاء بمنطقة إمبابة

سعر الذهب اليوم

زيادة في سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 11-11-2025

منتخب مصر

إصابة نجم منتخب مصر للناشئين بالرباط الصليبي

صورة أرشيفية

تصحيح التقييمات ورصد نسب الغياب | تعليمات عاجلة من مديريات التعليم للمدارس

صورة الساعة

مقتنيات الزعيم في مزادات العالم| حكاية بيع ساعتين للرئيس جمال عبدالناصر بمليون دولار خلال عام واحد.. ما قصتهما؟

كيف كان النبي يصلي سنة الفجر

كيف كان رسول الله يصلي سنة الفجر؟.. 9 حقائق لا يعرفها كثيرون

ترشيحاتنا

جانب من المتابعة

الإسكندرية: إقبال متزايد على اللجان في اليوم الثاني من انتخابات مجلس النواب

جانب من المتابعة

الإسكندرية.. إقبال متزايد على اللجان في اليوم الثاني من انتخابات مجلس النواب

جانب من المتابعة

متابعة قوية للمنظمات الدولية بانتخابات مجلس النواب 2025

بالصور

كلية الطب بالقوات المسلحة .. صرح وطني وإنجازات عالمية

كلية الطب بالقوات المسلحة
كلية الطب بالقوات المسلحة
كلية الطب بالقوات المسلحة

السيدات يدلين بأصواتهن بمدرسة الفاروق عمر في الجيزة

انتخابات 2025
انتخابات 2025
انتخابات 2025

لليوم الثاني في انتخابات 2025.. إقبال كثيف من المواطنين على التصويت بمدرسة الفاروق عمر بالبحر الأعظم

انتخابات مجلس الشعب٢٠٢٥
انتخابات مجلس الشعب٢٠٢٥
انتخابات مجلس الشعب٢٠٢٥

انتخابات مجلس النواب 2025.. إقبال نسائي كبير على لجنة محمد كريم بالجيزة

انتخابات مجلس النواب 2025
انتخابات مجلس النواب 2025
انتخابات مجلس النواب 2025

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: إن العين حق.. فحصنوا أنفسكم برب الفلق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أحمد شوقي حارس العلم الأخير

المزيد