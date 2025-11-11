مصر واليونان.. شراكة استراتيجية لتعزيز أمن الطاقة الأوروبي

عقد كريم بدوي، وزير البترول، اجتماعًا مع فاسيليس كيكيلياس، وزير الشؤون البحرية اليوناني، لاستكشاف المشاريع المشتركة في قطاع الطاقة وتصدير الغاز الطبيعي إلى أوروبا، بما يعزز التكامل الإقليمي ويقلل الاعتماد الأوروبي على الغاز الروسي.

وتضمنت المناقشات إنشاء شبكة بنية تحتية مشتركة تجمع بين مرافق تصدير الغاز الطبيعي المسال المصرية، ومحطات استقبال وإعادة تحويل الغاز في اليونان، وربط خطوط أنابيب بممر اليونان الرأسي لتوصيل الغاز إلى الأسواق الأوروبية.

كما يدرس الطرفان إنشاء شراكات استراتيجية بين الشركات المصرية واليونانية لتوسيع وتطوير البنية التحتية القائمة، بما يضمن تلبية الطلب الأوروبي المتزايد على الغاز.

ويأتي هذا التعاون في وقت تسعى فيه أوروبا إلى تنويع مصادر الطاقة عقب التوترات مع روسيا، خصوصًا بعد الحرب بين روسيا وأوكرانيا والإجراءات الأوروبية لتقليل الاعتماد على الغاز الروسي.

ويعكس الاجتماع أيضًا دور مصر المتنامي كمصدر موثوق للغاز الطبيعي المسال، وهو ما يعزز مكانتها الإقليمية ويجعلها محورًا في جهود أمن الطاقة الأوروبية.

وأشار الوزير بدوي إلى أهمية التعاون في خفض الانبعاثات الكربونية، وتبني تقنيات حديثة، واستخدام الذكاء الاصطناعي في قطاع الطاقة، بما يتماشى مع أهداف الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة للطاقة النظيفة، وهو ما يعكس التوجه نحو مشاريع مستدامة تجمع بين الأمن الطاقي والاستدامة البيئية.

من جانبه، أكد وزير اليونان أن توسيع البنية التحتية البحرية في مصر خطوة إيجابية تجذب مزيدًا من الاستثمارات، مضيفًا أن التعاون المصري-اليوناني في الغاز الطبيعي والطاقة الخضراء والبتروكيماويات يمثل أداة استراتيجية لتعزيز أمن الطاقة الأوروبي.

واتفق الطرفان على تشكيل مجموعات عمل لدراسة آليات تنفيذ المشاريع المشتركة، بما يحقق أهداف الأمن الطاقي، والتكامل الإقليمي، والاستدامة البيئية، ويعزز موقع مصر واليونان كموردين موثوقين للطاقة للأسواق الأوروبية.