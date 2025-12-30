كوريا الجنوبية ترفع بعض العقوبات المفروضة على جارتها الشمالية

أفادت وكالة "يونهاب" بأن كوريا الجنوبية قد ترفع بعض العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية منذ عام 2010 والتي انتهت صلاحيتها.

وفي وقت لاحق ؛ دعا الرئيس لي جيه ميونغ ، المسؤولين إلى بذل جهود استباقية لخفض التوترات مع كوريا الشمالية، مؤكداً على ضرورة أن تسعى سيئول بصبر إلى إيجاد سبيل لاستعادة الثقة مع بيونغ يانغ.

وقال لي، خلال إحاطة نظمتها وزارتا الخارجية، والوحدة: علينا التحلي بالصبر وبذل قصارى جهدنا لتهدئة التوترات بين سيئول وبيونغ يانغ بشكل استباقي وفعّال".

كما تطرق لي إلى المخاوف بشأن تصاعد التوترات في شبه الجزيرة الكورية، مشيراً إلى أن كوريا الشمالية قد نصبت ثلاثة صفوف من الأسلاك الشائكة والحواجز على طول خط ترسيم الحدود العسكرية، وقطعت الطرق والجسور المؤدية إلى الجنوب.

وقال "منذ الحرب الكورية في خمسينيات القرن الماضي، تواجهت الكوريتان على امتداد خط ترسيم الحدود العسكرية، لكن هذه هي المرة الأولى التي نشهد فيها ثلاثة صفوف من الأسلاك الشائكة وقطع الجسور".

وأضاف: "يقال إن كوريا الشمالية تقوم بتركيب ثلاثة صفوف من الأسلاك الشائكة تحسباً لغزو كوري جنوبي، وتبني حواجز تحسباً لعبور الدبابات".

وأشار لي أيضًا إلى الخطاب العدائي الذي تنتهجه بيونغ يانغ، والذي يُعرّف الكوريتين بأنهما "دولتان عدوتان"، ويصف كوريا الجنوبية بأنها "عدو"، قائلاً إن تصاعد هذا العداء يبدو نابعًا من اعتبارات سياسية، وينبغي التعامل معه للمساعدة على تطبيع العلاقات بين الكوريتين.

وقال: "في الماضي، تظاهر الجانبان بأنهما عدوان، لكننا نشعر اليوم بأننا أصبحنا عدوين حقيقيين. يبدو أن هذا الوضع قد نشأ عن طموحات سياسية. والآن، علينا أن نجد طريقنا للعودة إلى وضعنا الطبيعي".

وأقر لي بأن بيونغ يانغ ترفض حاليًا الحوار مع سيئول، مؤكدًا على أهمية الصبر لخفض التوترات وإعادة بناء الثقة.

وختم لي: "الأمر ليس سهلاً، لكن لا ينبغي لنا الاستسلام"، مشددًا على دور وزارة الوحدة في هذه العملية.