جيش الاحتلال يقصف أهدافا تابعة لحزب الله في لبنان
كيفية تقليل استهلاك الإنترنت على الهاتف.. 5 نصائح فعالة لمستخدمي أندرويد
خبراء يحذرون: موسم حفلات نهاية العام يزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية
أسعار الذهب في مصر اليوم.. الجنيه الذهب يقترب من 48 ألف جنيه
وفقا لقانون العمل الجديد.. الإجازات السنوية المحسوبة مقابل أجر
الطقس اليوم .. أجواء شديدة البرودة ليلا وأمطار تضرب هذه المحافظات
سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الجمعة.. آخر تحديث
«الحكومة»: مشروعات صندوق التنمية الحضرية تعيد إحياء القاهرة التاريخية
العالم غير آمن.. تفاصيل خطة كوريا الشمالية لتطوير برنامج الصواريخ
سويلم: نقلة نوعية في استراتيجية تطوير الكوادر البشرية بوزارة الري
تتجاوز 58 مليار دولار .. اليابان توافق على ميزانية دفاع قياسية
عيار 21 يقارب الـ 6 آلاف جنيه.. تعرف على أسعار الذهب اليوم
أخبار العالم

كوريا الجنوبية .. اتهام الرئيس السابق المعزول يون سوك-يول بتهمة الإدلاء بتصريحات كاذبة

الرئيس السابق المعزول يون سوك-يول
الرئيس السابق المعزول يون سوك-يول
محمود نوفل


وجه مدعي الخاص في كوريا الجنوبية لائحة اتهام إلى الرئيس السابق المعزول يون سوك-يول بتهمة الإدلاء بتصريحات كاذبة خلال الحملة الرئاسية.

وفي وقت لاحق ؛ أعلنت محكمة في سيئول، رفضها طلب الرئيس كوريا الجنوبية السابق يون سيوك-يول الإفراج عنه بكفالة، مشيرةً إلى مخاوف من إتلاف الأدلة.

وبحسب وكالة يونهاب، فقد اتخذت محكمة منطقة سيئول المركزية القرار بعد أن تقدم يون بالطلب الشهر الماضي، مشيرًا إلى حقه في الدفاع عن نفسه ووضعه الصحي السيئ.

كما عبًرت المحكمة عن مخاوف من إمكانية إتلاف المتهم للأدلة، وأنها لم تجد سببًا وجيهًا للموافقة على طلبه.

واعتقل المستشار الخاص جو أون-سوك، الرئيس السابق، منذ يوليو، وكانت هذه هي المرة الثانية التي يعتقل فيها بتهم تتعلق بفرضه الأحكام العرفية في ديسمبر من العام الماضي.

وخلال جلسة الاستماع ، تحدث يون لمدة 18 دقيقة، مجادلًا بأن اعتقاله يُصعّب عليه حضور محاكماته والامتثال لاستجواب المحققين.

كوريا الجنوبية الرئيس السابق المعزول يون سوك يول الأحكام العرفية المدعي الخاص بكوريا الجنوبية

صورة من الحادث

حادث مأساوي في المسجد الحرام.. معتمر يلقي بنفسه من الأدوار العلوية

منتخب مصر

بالتردد.. قناة مجانية تنقل مباراة مصر وجنوب أفريقيا في كأس الأمم

مدبولي

الحكومة تقرر صرف 1500 جنيه لهذه الفئات بداية 2026

الحريق

حريق كبير في منشأة ناصر.. صور

سمر محمد متولي مع تقى الجيزاوى

توفي بعد أوردر تصوير.. ابنة محمد متولي تكشف اللحظات الأخيرة في حياته| فيديو

سعر الذهب

سعر أقل عيار ذهب اليوم 26-12-2025

الزمالك

ترتيب مجموعة الزمالك في كأس عاصمة مصر بعد الخسارة من سموحة بهدف دون رد

قائمة المنقولات

حالة مصرية فريدة.. الحكم الشرعي لكتابة الذهب في قائمة المنقولات الزوجية

صورة تعبيرية

تعرف على رسوم تصحيح قيود المواليد والوفيات طبقا للقانون

المتحف المصري الكبير

موقع إلكتروني مزور لـ بيع تذاكر المتحف المصري.. تعرف على عقوبة إنشائه طبقا للقانون

انتخابات مجلس النواب

نائب: البرلمان المقبل أمام مسؤوليات تاريخية

لقطات من أحدث حلقات The Voice.. التفاصيل الكاملة

The Voice
The Voice
The Voice

طريقة تحضير بسكويت أعياد الميلاد كريسماس

طريقة تحضير بسكويت أعياد الميلاد كريسماس
طريقة تحضير بسكويت أعياد الميلاد كريسماس
طريقة تحضير بسكويت أعياد الميلاد كريسماس

أصالة تبهر متابعيها في آخر ظهور

أصالة تبهر متابعيها فى اخر ظهور لها |شاهد
أصالة تبهر متابعيها فى اخر ظهور لها |شاهد
أصالة تبهر متابعيها فى اخر ظهور لها |شاهد

طريقة تحضير بسكويت الكاكا.. هش وناعم

طريقة تحضير بسكويت الكاكا هشّ وناعم .
طريقة تحضير بسكويت الكاكا هشّ وناعم .
طريقة تحضير بسكويت الكاكا هشّ وناعم .

سمر محمد متولي مع تقى الجيزاوى

سمر محمد متولي: أحمد السقا خيب ظني.. كان جدع مع كل الناس إلا أنا|فيديو

سمر محمد متولي مع تقى الجيزاوى

سمر محمد متولى: مذيعة مشهورة كانت السبب انى مشتغلش فى الإذاعة| فيديو

