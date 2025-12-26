كوريا الجنوبية .. اتهام الرئيس السابق المعزول يون سوك-يول بتهمة الإدلاء بتصريحات كاذبة



وجه مدعي الخاص في كوريا الجنوبية لائحة اتهام إلى الرئيس السابق المعزول يون سوك-يول بتهمة الإدلاء بتصريحات كاذبة خلال الحملة الرئاسية.

وفي وقت لاحق ؛ أعلنت محكمة في سيئول، رفضها طلب الرئيس كوريا الجنوبية السابق يون سيوك-يول الإفراج عنه بكفالة، مشيرةً إلى مخاوف من إتلاف الأدلة.

وبحسب وكالة يونهاب، فقد اتخذت محكمة منطقة سيئول المركزية القرار بعد أن تقدم يون بالطلب الشهر الماضي، مشيرًا إلى حقه في الدفاع عن نفسه ووضعه الصحي السيئ.

كما عبًرت المحكمة عن مخاوف من إمكانية إتلاف المتهم للأدلة، وأنها لم تجد سببًا وجيهًا للموافقة على طلبه.

واعتقل المستشار الخاص جو أون-سوك، الرئيس السابق، منذ يوليو، وكانت هذه هي المرة الثانية التي يعتقل فيها بتهم تتعلق بفرضه الأحكام العرفية في ديسمبر من العام الماضي.

وخلال جلسة الاستماع ، تحدث يون لمدة 18 دقيقة، مجادلًا بأن اعتقاله يُصعّب عليه حضور محاكماته والامتثال لاستجواب المحققين.