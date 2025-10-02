قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
انهيار جزئي لعقار من 3 طوابق في مصر القديمة
ضربوا مدرس في المنيب بالشبشب.. المتهمون يواجهون هذه العقوبة
عبد الغفار: التنسيق بين الصحة والمستشفيات الجامعية ساهم في مواجهة الأزمات والجوائح
وزير الخارجية: منخرطون في جهود وقف إطلاق النار بالسودان
يتيم الأب والأم.. جمال شعبان يوضح أسباب وفاة عريس أسوان ليلة زفافه
الزمالك سيحسم مصير فيريرا عقب مباراة غزل المحلة| تفاصيل
بعد إجازة 6 أكتوبر .. هل انتهت العطلات الرسمية في 2025 ؟
البحرية المصرية في أكتوبر 73.. إغلاق مضيق باب المندب وقصف أهداف العدو الساحلية
أسطول الصمود يعلن وصول السفينة "ميكينو" إلى المياه الساحلية لقطاع غزة
انخفاضات كبيرة بأسعار الطماطم خلال أيام .. والوزير يوضح أسباب الارتفاعات
خارجية إسرائيل: سنبدأ إجراءات ترحيل المشاركين بأسطول الصمود لأوروبا فور وصولهم
واشنطن ترفض تعليقات بابا الفاتيكان بشأن "سياسة المهاجرين"
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

خوفا من إتلاف الأدلة.. المحكمة ترفض طلب الرئيس الكوري الجنوبي السابق

الرئيس الكوري الجنوبي السابق
الرئيس الكوري الجنوبي السابق
محمود نوفل

أعلنت محكمة في سيئول، اليوم الخميس، رفضها طلب الرئيس كوريا الجنوبية السابق يون سيوك-يول الإفراج عنه بكفالة، مشيرةً إلى مخاوف من إتلاف الأدلة.

وبحسب وكالة يونهاب، فقد اتخذت محكمة منطقة سيئول المركزية القرار بعد أن تقدم يون بالطلب الشهر الماضي، مشيرًا إلى حقه في الدفاع عن نفسه ووضعه الصحي السيئ.

كما عبًرت المحكمة عن مخاوف من إمكانية إتلاف المتهم للأدلة، وأنها لم تجد سببًا وجيهًا للموافقة على طلبه.

واعتقل المستشار الخاص جو أون-سوك، الرئيس السابق، منذ يوليو، وكانت هذه هي المرة الثانية التي يعتقل فيها بتهم تتعلق بفرضه الأحكام العرفية في ديسمبر من العام الماضي.

وخلال جلسة الاستماع الأسبوع الماضي، تحدث يون لمدة 18 دقيقة، مجادلًا بأن اعتقاله يُصعّب عليه حضور محاكماته والامتثال لاستجواب المحققين.

كما دافع فريق المستشار الخاص عن إبقاء اعتقاله، مشيرًا إلى مخاوف من إتلاف الأدلة والتأثير السياسي المحتمل على تحقيقاته ومحاكماته.

يُحاكم يون بتهم انتهاك حقوق أعضاء مجلس الوزراء، وإصدار إعلان منقح بعد إعلان الأحكام العرفية، وعرقلة اعتقاله من قبل المحققين في يناير، بالإضافة إلى محاكمته بتهمة قيادة تمرد من خلال محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية.

كوريا الجنوبية الرئيس يون سيوك يول الأحكام العرفية محكمة منطقة سيئول المركزية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

حجز وحدات بديلة للإيجار القديم

الشقق البديلة للإيجار القديم.. رابط التقديم للحصول على وحدة

واقعة سلايف الشرقية

الشرارة الأولى كانت هنا.. شاهدة عيان تكشف تفاصيل جديدة في واقعة «سلايف الشرقية» |فيديو

جمال شعبان

جمال شعبان يكشف مفاجأة بشأن وفاة عريس بعد دخوله القاعة بـ 8 دقائق

سعر الدولار الآن في مصر مقابل الجنيه المصري 2 أكتوبر 2025

بعد الإغلاق الأمريكي.. سعر الدولار الآن مقابل الجنيه المصري 2 أكتوبر 2025

أسعار الدواجن

بعد هبوط الأعلاف.. تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس

تشيرنوبل

قصف روسي يتسبب بانقطاع الكهرباء عن الهيكل العازل لمفاعل تشيرنوبل النووي

حسين الشحات وخوان بيزيرا

بعد واقعة بيزيرا.. رابطة الأندية تكشف سبب عدم معاقبة حسين الشحات

ترشيحاتنا

ارشيفيه

الحماية المدنية تسيطر على حريق بمزرعة نخيل بمدينة موط بالوادي الجديد

ارشيفية

التحقيق مع شاب خلع ملابسه أمام سيدة بالهرم

جانب من الزيارة

النائب العام يزور نيابتي شمال وشرق القاهرة الكليتين ويلتقي عددًا من أعضائهما

بالصور

طريقة عمل فطيرة التفاح المقلية مثل المطاعم

طريقة عمل فطيرة التفاح المقلية مثل المطاعم
طريقة عمل فطيرة التفاح المقلية مثل المطاعم
طريقة عمل فطيرة التفاح المقلية مثل المطاعم

بملابس ملفتة.. ناهد السباعي تثير الجدل بجمالها

بملابس ملفتة..ناهد السباعى تثير الجدل بجمالها
بملابس ملفتة..ناهد السباعى تثير الجدل بجمالها
بملابس ملفتة..ناهد السباعى تثير الجدل بجمالها

بيض السمان.. لمناعة أقوى وصحة أفضل لطفلك

بيض السمان .. لمناعة أقوى وصحة أفضل لطفلك
بيض السمان .. لمناعة أقوى وصحة أفضل لطفلك
بيض السمان .. لمناعة أقوى وصحة أفضل لطفلك

إطلالة مختلفة.. بسمة بوسيل تثير الجدل خلال عرض أزياء أسبوع الموضة في باريس

بسمة بوسيل
بسمة بوسيل
بسمة بوسيل

فيديو

ذهب

توقف موجة صعود قياسي للذهب مع ارتفاع الدولار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: حقيبة غير مرئية.. وذكاء العاطفة في مواجهة الخلافات الزوجية

المزيد