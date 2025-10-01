رئيس كوريا الجنوبية:سول ستقود وضعا دفاعيا مشتركا مع الولايات المتحدة

أكد رئيس كوريا الجنوبية لي جيه ميونغ، أن بلاده ستقود وضعا دفاعيا مشتركا مع واشنطن من خلال استعادة السيطرة على العمليات العسكرية لقواتها مع الولايات المتحدة، استنادا إلى التحالف الوثيق بين البلدين.



وقال الرئيس الكوري - في خطاب ألقاه بمناسبة اليوم 77 للقوات المسلحة وفقا لوكالة أنباء جنوب كوريا "يونهاب"، "إن القدرة والوضعية الدفاعيتين المشتركتين القويتين ستجلب السلام والاستقرار إلى شبه الجزيرة الكورية وستساهم أيضا في استقرار المنطقة وازدهارها المشترك".



وكانت كوريا الجنوبية قد سلمت قيادة قواتها إلى قيادة الأمم المتحدة بقيادة الولايات المتحدة خلال الحرب الكورية، ثم نقلت إلى قيادة القوات المشتركة للحليفين عند إطلاقها عام 1978، وبينما ظلت قيادة العمليات في زمن الحرب في أيدي الولايات المتحدة، استعادت كوريا الجنوبية قيادة العمليات العسكرية في زمن السلم عام 1994.