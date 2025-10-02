قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عباس شراقي: السد العالي جاهز تمامًا لاستقبال أي كمية مياه
علي السيد: عدم تهجير الفلسطينيين أهم ما تتضمنه خطة ترامب للسلام في غزة
قصف روسي يتسبب بانقطاع الكهرباء عن الهيكل العازل لمفاعل تشيرنوبل النووي
رئيس كولومبيا يشكك في خطة ترامب للسلام في غزة ويصفها بـ “أكذوبة”
أول عربية صناعة مصرية 100%.. «العربية للتصنيع» تطرح سيارات كهربائية بأسعار مناسبة
أمازون تكشف عن أجهزة Echo جديدة بذكاء اصطناعي متطور
بعد واقعة بيزيرا.. رابطة الأندية تكشف سبب عدم معاقبة حسين الشحات
انتخابات الأهلي.. أول رد من هشام جمال على أنباء تواجده في قائمة الخطيب
إسرائيل تقتاد سفنًا من «أسطول الصمود» إلى موانئ خفية وسط تنديد دولي متصاعد | فيديو وصور
أسطول الصمود يتهم البحرية الإسرائيلية باستخدام القوة المفرطة ضد سفنه المدنية
اللجنة العامة بالنواب توافق على اعتراض الرئيس بشأن الإجراءات الجنائية
مظاهرات تندلع في أوروبا احتجاجاً على اعتراض البحرية الإسرائيلية لأسطول الصمود
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

قصف روسي يتسبب بانقطاع الكهرباء عن الهيكل العازل لمفاعل تشيرنوبل النووي

تشيرنوبل
تشيرنوبل
القسم الخارجي

أعلنت وزارة الطاقة الأوكرانية، الأربعاء، أن قصفاً روسياً استهدف البنية التحتية للطاقة في منطقة كييف أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن الهيكل العازل لمفاعل تشيرنوبل النووي، الذي تعرض لكارثة شهيرة عام 1986.

وأوضحت الوزارة، في بيان عبر منصة "تلغرام"، أن القصف تسبب في "حالة طوارئ بمنشآت محطة تشيرنوبل للطاقة النووية"، مشيرة إلى أن الانقطاع الكهربائي طال الغطاء الآمن الجديد، وهو الهيكل الأساسي الذي يغطي المفاعل الرابع المدمَّر ويمنع تسرب المواد المشعة إلى البيئة المحيطة.

وأضاف البيان أن خبراء أوكرانيين يعملون حالياً على إعادة ربط المفاعل بشبكة الكهرباء لإعادة التغذية إلى وضعها الطبيعي. إلا أن السلطات لم تقدم تفاصيل دقيقة حول المخاطر المحتملة جراء الانقطاع، في حين لم تُصدر روسيا أي تعليق رسمي على الحادثة.

ويُذكر أن الغطاء الآمن الجديد، الذي دخل الخدمة عام 2016، يعد من أهم مشاريع الأمان النووي في العالم، إذ صُمم كقبة فولاذية ضخمة تغطي الوحدة الرابعة المدمرة وتحتوي أي تسرب إشعاعي محتمل.

وفي وقت سابق من العام الجاري، وتحديداً في فبراير، كان هجوم بطائرة مسيرة روسية قد ألحق أضراراً جزئية بالهيكل العازل من دون أن يؤدي إلى ارتفاع مستويات الإشعاع في المنطقة، بحسب ما أكدت حينها السلطات الأوكرانية.

ويعيد هذا التطور المخاوف الدولية بشأن أمن المنشآت النووية في مناطق النزاع، خاصة أن مفاعل تشيرنوبل ظل رمزاً لكارثة بيئية وإنسانية ما زالت آثارها قائمة حتى اليوم. ويؤكد خبراء الطاقة أن أي تضرر مستمر للبنية التحتية المحيطة بالمفاعل يشكل تهديداً ليس فقط لأوكرانيا، وإنما لأوروبا بأسرها، في ظل الترابط البيئي والطاقي عبر الحدود.

وتأتي هذه الحادثة ضمن سلسلة ضربات روسية متزايدة تستهدف البنية التحتية الحيوية الأوكرانية، بما فيها محطات الكهرباء وشبكات التوزيع، ما يزيد من حدة الأزمات الإنسانية والاقتصادية في البلاد ويضاعف الضغط على السلطات في كييف لإيجاد حلول عاجلة لحماية مرافقها الاستراتيجية.

وزارة الطاقة الأوكرانية انقطاع التيار الكهربائي تشيرنوبل محطة تشيرنوبل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدير الاكاديمية العسكرية

قبول دفعة جديدة من الجامعيين للعمل كضباط متخصصين بالقوات المسلحة

المتهم

فول العربية وجرى.. القبض على سائق بالشرقية

اجازة 6 اكتوبر

إجازة 6 أكتوبر.. الإثنين أم الخميس للقطاع الخاص؟

الأهلي والزمالك

إيقاف تريزيجيه والسعيد .. رابطة الأندية تصدر عقوبات الجولة التاسعة من الدوري

الشاب المجني عليه

شاب يتهمهم بسرقة كليته.. ضبط 4 أشخاص لتورطهم في تجارة أعضاء بشرية

أنس حبيب

القبض على الإخواني أنس حبيب أمام مقر السفارة المصرية بـ هولندا

جمال شعبان

جمال شعبان يكشف مفاجأة بشأن وفاة عريس بعد دخوله القاعة بـ 8 دقائق

واقعة سلايف الشرقية

الشرارة الأولى كانت هنا.. شاهدة عيان تكشف تفاصيل جديدة في واقعة «سلايف الشرقية» |فيديو

ترشيحاتنا

وزير الطيران المدني

مجلس المطارات الدولي: مصر حققت إنجازات نوعية في تطوير قطاع الطيران

القداس الإلهي

الخور أسقف بولس ساتي يترأس قداس اليوم السابع من تساعية القديسة تريزا الطفل يسوع

بدءًا من هذا التوقيت.. مواعيد عمل المحال والمطاعم في التوقيت الشتوي

مواعيد عمل المحال والمطاعم في التوقيت الشتوي.. تعرف عليها

بالصور

جومانا مراد تخطف الأنظار ببدلة وحقيبة بـ900 ألف جنيه

جومانا مراد تخطف الانظار ببدلو وحقيبة بـ900 الف جنيها
جومانا مراد تخطف الانظار ببدلو وحقيبة بـ900 الف جنيها
جومانا مراد تخطف الانظار ببدلو وحقيبة بـ900 الف جنيها

فستان زفافها أسطوري.. وليد توفيق يحتفل بزواج ابنته في إسبانيا

وليد توفيق يحتفل بزواج ابنته في أسبانيا
وليد توفيق يحتفل بزواج ابنته في أسبانيا
وليد توفيق يحتفل بزواج ابنته في أسبانيا

برج القوس حظك اليوم الخميس 2 أكتوبر.. استمتع دون تهور

برج القوس حظك اليوم الخميس 2 أكتوبر
برج القوس حظك اليوم الخميس 2 أكتوبر
برج القوس حظك اليوم الخميس 2 أكتوبر

برج السرطان وحظك اليوم الخميس 2 أكتوبر.. احم قلبك أولا

برج السرطان وحظك اليوم الأربعاء 2 أكتوبر
برج السرطان وحظك اليوم الأربعاء 2 أكتوبر
برج السرطان وحظك اليوم الأربعاء 2 أكتوبر

فيديو

متلازمة الايد والقدم والفم

مش جديري.. طبيبة تحذر من فيروس منتشر بين الأطفال‎

شمس

سرقة مجوهرات وأموال.. الفنانة شمس تتعرض لصدمة كبيرة‎

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: حقيبة غير مرئية.. وذكاء العاطفة في مواجهة الخلافات الزوجية

المزيد