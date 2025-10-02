قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس كولومبيا يشكك في خطة ترامب للسلام في غزة ويصفها بـ “أكذوبة”
أول عربية صناعة مصرية 100%.. «العربية للتصنيع» تطرح سيارات كهربائية بأسعار مناسبة
أمازون تكشف عن أجهزة Echo جديدة بذكاء اصطناعي متطور
بعد واقعة بيزيرا.. رابطة الأندية تكشف سبب عدم معاقبة حسين الشحات
انتخابات الأهلي.. أول رد من هشام جمال على أنباء تواجده في قائمة الخطيب
إسرائيل تقتاد سفنًا من «أسطول الصمود» إلى موانئ خفية وسط تنديد دولي متصاعد | فيديو وصور
أسطول الصمود يتهم البحرية الإسرائيلية باستخدام القوة المفرطة ضد سفنه المدنية
اللجنة العامة بالنواب توافق على اعتراض الرئيس بشأن الإجراءات الجنائية
مظاهرات تندلع في أوروبا احتجاجاً على اعتراض البحرية الإسرائيلية لأسطول الصمود
رابطة الأندية تحسم الجدل: جماهير الزمالك لم تسب زيزو في مباراة القمة
اسطول الصمود: الاعتراض الإسرائيلي للسفن عنيف وغير قانوني يستهدف مدنيين عزل بالمياه الدولية
الأحوال الجوية اليوم: تفاصيل الشبورة والأمطار ونشاط الرياح والأتربة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

رئيس كولومبيا يشكك في خطة ترامب للسلام في غزة ويصفها بـ “أكذوبة”

رئيس كولومبيا
رئيس كولومبيا
القسم الخارجي

في تطور ملفت على الساحة الدولية، شنّ الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو هجوماً حادّاً على خطة السلام التي اقترحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لقطاع غزة، واصفاً إياها بأنها «أكذوبة» لا يمكن الوثوق بها، وذلك خلال تصريحات ندد فيها بما وصفه بالتواطؤ في جرائم الحرب وانتهاكات القانون الدولي.

قال بيترو، في كلمة له أمام تجمع مؤيدين للقضية الفلسطينية، إن الخطة الأمريكية تُقدّم نفسها كحل عادل لكنها في واقع الأمر تغضّ الطرف عن الاحتلال والقمع، ولا تحمل ضمانات حقيقية لحقوق الشعب الفلسطيني. 

وأضاف أن اقتراح ترامب يُستغل لتحقيق مصالح إسرائيل دون أن يضمن وقفاً دائمًا لإطلاق النار أو حماية المدنيين.

وتعليقاً على الخطة التي تضمّنت خطوات لتسوية الصراع في غزة وإدخال مساعدات وإنهاء الحرب، قال الرئيس الكولومبي: «لا تصدِّقوا من يدّعي أنه يريد السلام وهو في الوقت نفسه يمد يد الاحتلال بالسلاح والغطاء السياسي».

 وأكد بيترو أن العالم لم يعد يقبل تصريحات السلام التي تُطرح كواجهة لتبرير استمرار العدوان.

وخلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، انتقد بيترو إدارة ترامب واتهمها بالتواطؤ في ما اعتبره «إبادة جماعية» في غزة، مؤكداً أن الحوار الدبلوماسي فشل، وأن الحل ليس في مزيد من المفاوضات المريبة، بل في ضمان المساءلة الدولية وترتيب قوة حقيقية تحمي المدنيين. 

كما دعا بيترو إلى تشكيل قوة دولية، ليست عبر مجلس الأمن – الذي يرى أنه مغلق الأبواب أمام القضايا الحقيقية – بل من خلال تصويت جمعي في الجمعية العامة، لتدخل ميدانياً لحماية السوريين والفلسطينيين وغيرهم من ضحايا النزاعات، حسب موقع "إل باييس" الاسبانية

وفي سياق متصل، أثارت تصريحات بيترو ردود فعل في واشنطن، خاصة أنه واجه سابقاً إجراءات دبلوماسية عقابية، منها سحب التأشيرة الأمريكية بعد دعوته الجنود الأمريكيين إلى «عدم طاعة أوامر ترامب» في سياق النزاع الفلسطيني–الإسرائيلي، وفقا لـ اسوشيتدبرس

ومع تنامي هذا التصعيد الكلامي، يُتوقّع أن تُثير مواقف بيترو ردودًا دولية، خصوصاً من الدول التي تُقيّم الخطة الأمريكية بعين الشك، أو التي ترى أن الحل في غزة لا يمكن أن يُفرض من طرف واحد دون إشراك الفلسطينيين ومراعاة القانون الدولي.

وتحمل هذه التطورات أبعادًا مهمة، فهي تُعيد النقاش حول جدوى “مبادرات السلام” التي تُطرح بمعزل عن الواقع الميداني، وتضع في بؤرة المشهد فكرة أن التضامن الدولي مع الفلسطينيين لم يعد مجرَّد شعارات، بل أصبح محط اختبار عملي في المؤسسات الدولية ومواقف الدول الكبرى.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو حقوق الشعب الفلسطيني إسرائيل إدارة ترامب غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدير الاكاديمية العسكرية

قبول دفعة جديدة من الجامعيين للعمل كضباط متخصصين بالقوات المسلحة

المتهم

فول العربية وجرى.. القبض على سائق بالشرقية

الاعتداء على معلم بالشبشب

"ضربوه بالشبشب".. تداول فيديو يرصد الإعتداء على معلم داخل مدرسة في المنيب

اجازة 6 اكتوبر

إجازة 6 أكتوبر.. الإثنين أم الخميس للقطاع الخاص؟

الأهلي والزمالك

إيقاف تريزيجيه والسعيد .. رابطة الأندية تصدر عقوبات الجولة التاسعة من الدوري

الشاب المجني عليه

شاب يتهمهم بسرقة كليته.. ضبط 4 أشخاص لتورطهم في تجارة أعضاء بشرية

أنس حبيب

القبض على الإخواني أنس حبيب أمام مقر السفارة المصرية بـ هولندا

جمال شعبان

جمال شعبان يكشف مفاجأة بشأن وفاة عريس بعد دخوله القاعة بـ 8 دقائق

ترشيحاتنا

جامعة المنوفية

تعرف على الشروط وموعد التقديم.. وظائف بكلية الذكاء الاصطناعي جامعة المنوفية

موعد إجازة شهر 6 أكتوبر 2025

إجازة شهر أكتوبر 2025.. متى يحصل الموظفون والطلاب عليها

اعراض هشاشة العظام

أعراض هشاشة العظام عند الرجال والنساء

بالصور

جومانا مراد تخطف الأنظار ببدلة وحقيبة بـ900 ألف جنيه

جومانا مراد تخطف الانظار ببدلو وحقيبة بـ900 الف جنيها
جومانا مراد تخطف الانظار ببدلو وحقيبة بـ900 الف جنيها
جومانا مراد تخطف الانظار ببدلو وحقيبة بـ900 الف جنيها

فستان زفافها أسطوري.. وليد توفيق يحتفل بزواج ابنته في إسبانيا

وليد توفيق يحتفل بزواج ابنته في أسبانيا
وليد توفيق يحتفل بزواج ابنته في أسبانيا
وليد توفيق يحتفل بزواج ابنته في أسبانيا

برج القوس حظك اليوم الخميس 2 أكتوبر.. استمتع دون تهور

برج القوس حظك اليوم الخميس 2 أكتوبر
برج القوس حظك اليوم الخميس 2 أكتوبر
برج القوس حظك اليوم الخميس 2 أكتوبر

برج السرطان وحظك اليوم الخميس 2 أكتوبر.. احم قلبك أولا

برج السرطان وحظك اليوم الأربعاء 2 أكتوبر
برج السرطان وحظك اليوم الأربعاء 2 أكتوبر
برج السرطان وحظك اليوم الأربعاء 2 أكتوبر

فيديو

متلازمة الايد والقدم والفم

مش جديري.. طبيبة تحذر من فيروس منتشر بين الأطفال‎

شمس

سرقة مجوهرات وأموال.. الفنانة شمس تتعرض لصدمة كبيرة‎

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: حقيبة غير مرئية.. وذكاء العاطفة في مواجهة الخلافات الزوجية

المزيد