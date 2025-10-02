قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
النبراوي يخاطب رئيس الوزراء لزيادة بدل التفرغ للمهندسين بنسبة 30%
إنفينيكس تنظم ورشة عمل للذكاء الاصطناعي بالتعاون مع اليونسكو في الجامعة الكندية
خالد مرتجي أساسي.. ماذا تغير في قائمة الخطيب منذ انتخابات 2017؟
أبو العلا: نحن مع أي تعديلات لتحقيق مزيد من العدالة والحفاظ على حقوق الإنسان
ليلى عبد اللطيف تتوقع عودة زواج ياسمين صبري وأحمد أبو هشيمة
للرجال والسيدات.. 10 فوائد مذهلة تجعل شاي الكركدية مشروبا خارقا
المشاط: لدينا قوى بشرية هائلة وفرنسا تُدعم مشروعاتنا ذات الأولوية
مدير الـ IMB: نعمل على تطوير معايير احترافية تسهم في رفع ‏جودة الخدمات التسويقية دوليًا‎
وكيل النواب: ملاحظات رئيس الجمهورية تمنع أي لبس أو غموض بقانون الإجراءات الجنائية
بعد مشاركته في أسطول الصمود.. فنان تونسي يستغيث ويعلن اختطافه من الاسرائليين
حنفي جبالي: ملاحظات الرئيس السيسي على قانون الإجراءات الجنائية تجسد أرقى صور ممارسة الصلاحيات الدستورية
مصر وفرنسا تعلنان خطة استثمارية استراتيجية بـ4 مليارات يورو حتى 2030
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

نقابة الصحفيين: الاعتداء على أسطول الصمود عمل إرهابي

نقابة الصحفيين
نقابة الصحفيين
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

تدين نقابة الصحفيين المصريين، بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي شنته قوات الاحتلال الصهيوني على أسطول الصمود العالمي، الذي كان في طريقه الإنساني إلى كسر الحصار الجائر وإغاثة ملايين الفلسطينيين في قطاع غزة.

وتحوّل الاعتداء على السفن الإغاثية، مثل "ألما" و"سيروس" و"أدارا" و"دير ياسين"، واعتقال المشاركين فيها من نشطاء وأطباء وأكاديميين، وخصوصًا الصحفيين، من مجرد جريمة حرب إلى عمل إرهابي بامتياز، يضاف إلى سجل العار للاحتلال. إن اقتحام سفن الأسطول واعتقال الصحفيين أثناء قيامهم بواجبهم المهني هو اعتداء سافر على حرية الصحافة، وقواعد القانون الدولي، وكل المواثيق والأعراف الإنسانية.

وتحمّل النقابة سلطات الاحتلال الصهيوني المسؤولية الكاملة عن سلامة جميع المشاركين في الأسطول، ولا سيما الزملاء الصحفيين، ومن بينهم أولئك الذين انقطع الاتصال بهم، وتطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عنهم جميعًا. إن هذا الاعتداء يشكل خرقاً واضحاً لاتفاقيات جنيف والبروتوكولات الإضافية التي تنص على حماية المدنيين والصحفيين في حالات النزاع، وهو انتهاك صارخ للقانون الدولي وجريمة ضد الإنسانية.

إن الاعتداء على أسطول الصمود بينما يستمر العدوان على أهلنا في كامل الأراضي الفلسطينية وفي القلب منها غزة، بينما يتم فرض حلول إذعانية على الشعب الفلسطيني ترسخ صيغًا قديمة للاحتلال، وتكشف التواطؤ الأمريكي وسعيه لفرض الهيمنة الصهيونية على كامل قطاع غزة بالوكالة عبر فرض مندوب سامٍ جديد يحقق أهداف الحكومة الصهيونية المتطرفة، يكشف الأهداف الحقيقية لمبادرة الرئيس الأمريكي والتي تم تعديلها لتناسب رغبة العدو الصهيوني وحكومته المتطرفة التي تقود المنطقة لصراع سيدفع الجميع ثمنه لفترة طويلة.

باسم الدماء التي تُزهق في غزة، وباسم الأطفال الذين يلفظون أنفاسهم الأخيرة تحت وطأة الحصار والإبادة، وباسم ما تبقى من ضمير إنساني، تؤكد نقابة الصحفيين المصريين، وهي تشجب هذا العمل الإرهابي، على ما يلي:

1. مطالبة المجتمع الدولي والأمم المتحدة واليونسكو بالإعلان عن هذا الاعتداء كعمل إرهابي، وعدم الاكتفاء بإدانات لفظية، والتحرك العاجل لضمان سلامة الصحفيين والمشاركين، ومحاسبة المعتدين.
2. تدين النقابة بأقسى العبارات الصمت الدولي المخزي على الجرائم المستمرة بحق الشعب الفلسطيني، والتي امتدت الآن لمواجهة من يحملون المعونات الإنسانية وإغراق سفنهم، في مشهد يكرس سياسة الإبادة بالجوع والتجويع.
3. تطالب بفتح تحقيق دولي مستقل ومحايد في ملابسات اعتراض الأسطول واعتقال من كانوا على متنه، وتقديم نتائجه إلى المحاكم الدولية لمحاكمة قادة الاحتلال كمجرمي حرب.
4. تؤكد أن الصحفيين في مناطق النزاع، بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2222 لعام 2015، يتمتعون بالحماية، وأن استهدافهم متعمد بهدف إسكات صوت الحقيقة ومنع العالم من رؤية فظائع الإبادة الجماعية التي ترتكب في غزة.
5. تحذر من أي انتهاكات قد يتعرض لها الصحفيون والمعتقلون، وتؤكد على ضرورة حمايتهم من التعذيب أو أي معاملة قاسية أو لا إنسانية، وتعد بمتابعة القضية عبر كل المحافل الدولية.

إن نقابة الصحفيين المصريين، وهي تعلن تضامنها الكامل مع كل المشاركين في أسطول الصمود، وتنحني إجلالًا لشجاعة الصحفيين الذين خاطروا بحياتهم لنقل الحقيقة، تؤكد أن الكلمة ستظل سلاحًا في مواجهة آلة التعتيم والتزييف الصهيونية. إن معركة أسطول الصمود هي معركة إنسانية قبل أن تكون سياسية، وهي اختبار حقيقي للضمير العالمي، الذي إن لم يتحرك اليوم فسيُسجّل في التاريخ كأول حضارة تشهد إبادة شعب وتُغمض عينيها.

نقابة الصحفيين المصريين الهجوم الإرهابي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

أسعار الدواجن

بعد هبوط الأعلاف.. تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس

الضحية

رفض التنازل فانتقموا منه .. كواليس تحول ضحية الاتجار بالأعضاء البشرية إلى متهم

لقطة من الفيديو

هدمر حياتك.. القصة الكاملة لفيديو سيدة السحر والأعمال بالشرقية

عمرو زكي

حالته صعبة.. إعلامي يثير القلق على نجم الزمالك السابق عمرو زكي

أسطول الصمود

أسطول الصمود: اسرائيل استولت على 13 سفينة ومازال 30 قاربا يبحرون نحو سواحل غزة.. شاهد

منى هلا

كل واحد يخليه في نفسه.. منى هلا تكشف سبب زواجها المدني

حالة الطقس

أمطار رعدية على تلك المناطق.. تحذيرات من حالة الطقس خلال الساعات المقبلة

ترشيحاتنا

شوبير

شوبير يكشف حقيقة تولي جوميز قيادة الأهلي

الصيد

نادي الصيد يحقق 64 مليون جنيه فائضاً فى ميزانية 2025

أحمد عبد القادر وكريم فؤاد

أحمد عبد القادر يهنئ كريم فؤاد في عيد ميلاده

بالصور

طريقة عمل صابون الأطباق في المنزل ببدائل طبيعية وآمنة

وصفة طبيعة لعمل صابون الأطباق الأمن
وصفة طبيعة لعمل صابون الأطباق الأمن
وصفة طبيعة لعمل صابون الأطباق الأمن

فوائد البلح الرطب.. طاقة طبيعية وصحة للجسم في ثمرة واحدة

فوائد البلح الرطب الصحية
فوائد البلح الرطب الصحية
فوائد البلح الرطب الصحية

قبل الاستحمام.. كوب ماء قد ينقذ حياتك لحماية قلبك وضغط الدم

أهمية شرب كوب من الماء قبل الاستحمام
أهمية شرب كوب من الماء قبل الاستحمام
أهمية شرب كوب من الماء قبل الاستحمام

بعد إغلاق فصل في مدرسة.. هذه طرق منع فيروس HFMD

فيروس HFMD بين طلاب المدارس
فيروس HFMD بين طلاب المدارس
فيروس HFMD بين طلاب المدارس

فيديو

كلب ينهي حياة صاحبته

‎كلب يتسبب في وفاة مالكته خلال عراك على ناجيت ماكدونالدز

ذهب

توقف موجة صعود قياسي للذهب مع ارتفاع الدولار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: حقيبة غير مرئية.. وذكاء العاطفة في مواجهة الخلافات الزوجية

المزيد