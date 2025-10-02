وفرة المعروض من السكر تقضي على الأزمات المتكررة

أكد محمد عطية الفيومي، رئيس غرفة القليوبية وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن زيادة إنتاج السكر حققت وفرة في المعروض وقضت على الأزمات المتكررة التي ظهرت خلال الفترات الماضية، مما أدى إلى اختفاء السكر وتضاعف سعره من نحو 18 جنيهاً للكيلو الواحد إلى 55 جنيها.

وأضاف الفيومي في تصريحات صحفية له اليوم، أن مصر واحدة من أعلى الدول استهلاكًا للسكر، ووفقًا لتقرير صادر عن وزارة الزراعة الأمريكية، فإن استهلاك مصر من السكر خلال الموسم الجديد 2024/2025 بلغ 4.1 مليون طن مقابل 3.9 مليون طن في الموسم السابق له.

أكد الفيومي أن إنتاج مصر من السكر خلال الموسم المنتهي في أغسطس الماضي ارتفع بنسبة تصل إلى 34%، لأول مرة على الإطلاق، ليسجل إجمالي الإنتاج في العام الحالي 2.964 مليون طن، مقابل نحو 2.215 مليون طن في موسم الإنتاج عام 2024، وذلك بفضل اتساع رقعة زراعات محصول بنجر السكر.

وطالب رئيس غرفة القليوبية بالتوسع في زراعة بنجر السكر في الأراضي الجديدة خارج الدلتا وزيادة متوسط إنتاجية الفدان للاستفادة القصوى من وحدتي الأرض والمياه.

وأشار إلى أن مكتب الشؤون الزراعية الأمريكية بالقاهرة توقع ارتفاع إجمالي إنتاج مصر من السكر في العام التسويقي المقبل 2025/2026 ليكون نحو 3.18 مليون طن، بزيادة قدرها 80 ألف طن عن تقديراته للعام التسويقي الجاري 2024/2025، وتتوزع هذه الكميات بين نحو 2.47 مليون طن من بنجر السكر و0.71 مليون من قصب السكر.

توقع انخفاض إجمالي واردات السكر في العام التسويقي المقبل 2025/2026 بنسبة 16.6%، في ظل زيادة الإنتاج المحلي.

وأكد أن زيادات الإنتاج المحلي وجهود الحكومة ستسهم في إنشاء مرافق تخزين حديثة لمواجهة أي صدمات مستقبلية، بزيادة إجمالي حجم مخزونات مصر من السكر إلى ما يقرب من 1.24 مليون طن في العام التسويقي المقبل، بزيادة قدرها 7.8% تقريبًا عن العام التسويقي الجاري.