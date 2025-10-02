قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
طعن عدة أشخاص خلال ازدحام في كنيس يهودي بمدينة مانشستر
نقابة الصحفيين: الاعتداء على أسطول الصمود عمل إرهابي
وفرة المعروض من السكر تقضي على الأزمات المتكررة
انتخابات الأهلي .. سر استبعاد هشام جمال من قائمة الخطيب
مدبولي: الصحة والتعليم ومبادرة حياة كريمة في صدارة أجندة أولويات عمل الحكومة
إرهاب إعلامي.. ميدو يوجه رسالة للخطيب وحسين لبيب: أوقفوا المهزلة دي
بالأسماء.. 5 وجوه جديدة بـ قائمة الخطيب في انتخابات الأهلي
تعرف على قائمة محمود الخطيب بانتخابات الأهلي
بمبادرة إنسانية.. ناهد السباعي تدعم محاربات سرطان الثدي في شهر أكتوبر بالأقصر
بطولة العالم لكرة اليد .. صدام قوي بين برشلونة وفيزبريم بآيادي مصرية
أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 2 أكتوبر وسط توقعات خفض الفائدة
وفرة المعروض من السكر تقضي على الأزمات المتكررة

ولاء عبد الكريم

أكد محمد عطية الفيومي، رئيس غرفة القليوبية وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن زيادة إنتاج السكر حققت وفرة في المعروض وقضت على الأزمات المتكررة التي ظهرت خلال الفترات الماضية، مما أدى إلى اختفاء السكر وتضاعف سعره من نحو 18 جنيهاً للكيلو الواحد إلى 55 جنيها.

وأضاف الفيومي في تصريحات صحفية له اليوم، أن مصر واحدة من أعلى الدول استهلاكًا للسكر، ووفقًا لتقرير صادر عن وزارة الزراعة الأمريكية، فإن استهلاك مصر من السكر خلال الموسم الجديد 2024/2025 بلغ 4.1 مليون طن مقابل 3.9 مليون طن في الموسم السابق له.

أكد الفيومي أن إنتاج مصر من السكر خلال الموسم المنتهي في أغسطس الماضي ارتفع بنسبة تصل إلى 34%، لأول مرة على الإطلاق، ليسجل إجمالي الإنتاج في العام الحالي 2.964 مليون طن، مقابل نحو 2.215 مليون طن في موسم الإنتاج عام 2024، وذلك بفضل اتساع رقعة زراعات محصول بنجر السكر.

وطالب رئيس غرفة القليوبية بالتوسع في زراعة بنجر السكر في الأراضي الجديدة خارج الدلتا وزيادة متوسط إنتاجية الفدان للاستفادة القصوى من وحدتي الأرض والمياه.

وأشار إلى أن مكتب الشؤون الزراعية الأمريكية بالقاهرة توقع ارتفاع إجمالي إنتاج مصر من السكر في العام التسويقي المقبل 2025/2026 ليكون نحو 3.18 مليون طن، بزيادة قدرها 80 ألف طن عن تقديراته للعام التسويقي الجاري 2024/2025، وتتوزع هذه الكميات بين نحو 2.47 مليون طن من بنجر السكر و0.71 مليون من قصب السكر.

توقع انخفاض إجمالي واردات السكر في العام التسويقي المقبل 2025/2026 بنسبة 16.6%، في ظل زيادة الإنتاج المحلي.

وأكد أن زيادات الإنتاج المحلي وجهود الحكومة ستسهم في إنشاء مرافق تخزين حديثة لمواجهة أي صدمات مستقبلية، بزيادة إجمالي حجم مخزونات مصر من السكر إلى ما يقرب من 1.24 مليون طن في العام التسويقي المقبل، بزيادة قدرها 7.8% تقريبًا عن العام التسويقي الجاري.

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

أسعار الدواجن

بعد هبوط الأعلاف.. تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس

حسين الشحات وخوان بيزيرا

بعد واقعة بيزيرا.. رابطة الأندية تكشف سبب عدم معاقبة حسين الشحات

هشام جمال

انتخابات الأهلي.. أول رد من هشام جمال على أنباء تواجده في قائمة الخطيب

«العربية للتصنيع» تطرح سيارات كهرباء

أول عربية صناعة مصرية 100%.. «العربية للتصنيع» تطرح سيارات كهربائية بأسعار مناسبة

الضحية

رفض التنازل فانتقموا منه .. كواليس تحول ضحية الاتجار بالأعضاء البشرية إلى متهم

تشيرنوبل

قصف روسي يتسبب بانقطاع الكهرباء عن الهيكل العازل لمفاعل تشيرنوبل النووي

لقطة من الفيديو

هدمر حياتك.. القصة الكاملة لفيديو سيدة السحر والأعمال بالشرقية

صورة ارشيفية

قوافل طبية مجانية تجوب مدن وقرى البحر الأحمر ضمن مبادرة "حياة كريمة"

محافظ الغربية

الغربية .. افتتاح معرض أكتوبر والإنجاز وتوزيع 20 حقيبة على ذوي الهمم

محافظ المنوفية

محافظ المنوفية ورئيس المعاهد التعليمية يتفقدان تطوير مستشفي شبين الكوم

فوائد البلح الرطب.. طاقة طبيعية وصحة للجسم في ثمرة واحدة

فوائد البلح الرطب الصحية

قبل الاستحمام.. كوب ماء قد ينقذ حياتك لحماية قلبك وضغط الدم

أهمية شرب كوب من الماء قبل الاستحمام

بعد إغلاق فصل في مدرسة.. هذه طرق منع فيروس HFMD

فيروس HFMD بين طلاب المدارس

تريند.. صور جديدة لعيد ميلاد ريهام حجاج بحضور نجوم الفن

عيد ميلاد ريهام حجاج

كلب ينهي حياة صاحبته

‎كلب يتسبب في وفاة مالكته خلال عراك على ناجيت ماكدونالدز

ذهب

توقف موجة صعود قياسي للذهب مع ارتفاع الدولار

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: حقيبة غير مرئية.. وذكاء العاطفة في مواجهة الخلافات الزوجية

