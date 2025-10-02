هدمر حياتك.. القصة الكاملة لفيديو سيدة السحر والأعمال بالشرقية

تصدرت سيدة من محافظة الشرقية تريند مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول مقطع فيديو لها تتشاجر فيه مع سيدة أخرى مهددة إياها بإيذاءها عن طريق السحر والأعمال والشعوذة مستعينة بالأعمال السفلية التي ستقوم بإجهاضها من جنينها.

انتشر مقطع الفيديو بصورة واسعة وأثار استياء وغضب رواد التواصل الاجتماعي بسبب تهديد السيدة للأخرى بتدمير حياتها وإجهاض جنينها بالأعمال والسحر.

وعقب ساعات قليلة من انتشار مقطع الفيديو ألقت الأجهزة الأمنية القبض على السيدة بطلة الفيديو تبين انها تدعى “سناء” والسيدة الأخرى زوجة شقيقها ووقعت أحداث الفيديو في محافظة الشرقية.

وتعدت السيدة خلال الفيديو على زوجة شقيقها “مصورة الفيديو” عن طريق سبها وتهديدها بإفساد حياتها الزوجية والاستعانة بدجالين لعمل أعمال سحر من أجل إلحاق الأذى بها.

كما تضمن الفيديو تهديدًا من قبل السيدة بقولها: “هخليه يطلقك، وهعملك أعمال تكرهك في حياتك ومش هخليكي تجيبي العيل اللي نفسك فيه.. وهجيب شيخ يتوضى باللبن في الحمام”.

وردا على ما تم تداوله خرجت السيدة بطلة الفيديو لتوضيح موقفها، مؤكدة أن ما تم تداوله مجتزأ وتم التلاعب فيه حيث إن الواقعة بدأت عندما استدعتها والدتها لمساعدتها في رعاية شقيقتها من ذوي الهمم والمريضة بالسكر.

وأضافت: “فجأة لقيت مرات أخويا نازلة علينا بسكين وولاعة وبدأت تتعدى على أختي المعاقة، ينفع أسيبها وهي بتضربها؟ كان لازم أحميها وأحمي أمي المريضة”.

وأشارت صاحبة الواقعة إلى أن الفيديوهات المتداولة لم تظهر سوى حديثها، بينما لم تظهر، بحسب قولها، التعدي الذي تعرضت له شقيقتها وأمها المريضة موضحة: "قصوا الفيديوهات وأظهروا كلامي أنا بس، لكن محدش ورّى إنهم نازلين علينا بالسكـينة وضربوا أختي، وأمي بتعلق محاليل ومحتاجة رعاية.. مين يحميها؟".

واختتمت بقولها: “إحنا مش عايزين مشاكل، لكن اللي حصل إنهم حاولوا يتعدوا علينا، دلوقتي الناس سمعت من الطرف التاني، وحسبي الله ونعم الوكيل فيكم”.

وتجري الجهات المختصة تحقيقات موسعة مع السيدة لبيان ملابسات وحقيقة الواقعة تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.