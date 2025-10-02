الشرارة الأولى كانت هنا.. شاهدة عيان تكشف تفاصيل جديدة في واقعة «سلايف الشرقية» |فيديو

كشفت نسمة أحمد، إحدى شهود العيان على واقعة "خناقة سلايف الشرقية"، عن تفاصيل جديدة حول أسباب اندلاع المشاجرة، مؤكدة أن الشرارة الأولى كانت قيام ابنة الزوجة بتصوير فيديو أثار استفزاز أطراف العائلة.

وقالت “نسمة”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل في برنامج "تفاصيل" على قناة صدى البلد2، إن الفتاة التي كانت تصوّر وجهت اتهامات لشقيقة زوجها بأنها تقوم بـ"عمل سحر" لمنعها من الإنجاب، وهو ما أثار غضبها بشكل كبير، خاصة أن الزوجة ظهرت وهي تمسك بشعر شقيقة زوجها المريضة بمتلازمة داون.

وأضافت أن الواقعة لم تكن الأولى، حيث سبق وتعرضت الشقيقة المريضة للاعتداء، مشيرة إلى أن المشاجرة تطورت بعد توجيه ألفاظ نابية من السيدة التي كانت تصوّر، لافتة إلى أن بعض الألفاظ لم تظهر في الفيديوهات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي رغم أنها صدرت بالفعل أثناء الخلاف.