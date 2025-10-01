فول العربية وجرى.. القبض على سائق بالشرقية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تعليق مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام قائد سيارة "ربع نقل" بالفرار من إحدى محطات الوقود عقب تزويدها بالوقود دون سداد قيمته بالشرقية.

بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد وضبط السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو وقائدها وقت إرتكاب والواقعة سائق مقيم بدائرة قسم شرطة منيا القمح بالشرقية، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وبإستدعاء عامل المحطة المشار إليها وبسؤاله أيد ما سبق.

تم التحفظ على السيارة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.