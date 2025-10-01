القبض على المتهمين بدهس سيدة بجرار زراعى بالشرقية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأطفال بقيادة "جرار زراعى" والاصطدام بإحدى السيدات بالشرقية.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 11 الجارى تبلغ لمركز شرطة هيها من إحدى المستشفيات بإستقبالها ربة منزل "مصابة بكدمات متفرقة " مقيمة بدائرة المركز، وبسؤال نجلها قرر تضرره من (مزارع، ونجله – مقيمان بذات العنوان) لقيامهما بالإصطدام بوالدته وإحداث إصابتها المنوه عنها حال قيادة "نجل المزارع" للجرار الزراعى بالقرية محل سكنها.

وتم ضبطهما، وضبط الجرار الزراعى المستخدم فى إرتكاب الواقعة “بدون لوحات معدنية، وبدون رخصة قيادة”، وبمواجهتهما اعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه.

وتم التحفظ على المركبة واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما.