الشرقية.. خطة لنشر تعاليم صحيح الدين وقطع الطريق أمام دعاة التشدد

أكد محافظ الشرقية على الدور البارز لوزارة الأوقاف في النهوض بالخطاب الدعوي ونشر تعاليم الدين السمحة القائمة على الوسطية والاعتدال، مشيداً بدور مديرية أوقاف الشرقية في تنظيم الأنشطة الدعوية من مجالس علمية وفقهية وحديثية ودعوية في مختلف مساجد المحافظة لنشر الفكر الوسطي المستنير وتصحيح المفاهيم الخاطئة.



من جانبه، قال الدكتور محمد إبراهيم حامد وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة، إنه يتم عقد ندوات توعوية لنشر تعاليم الدين السمحة القائمة على الوسطية والاعتدال، موضحا أن المديرية مستمرة فى أداء رسالتها السامية لنشر تعاليم صحيح الدين وقطع الطريق أمام دعاة التشدد والغلو وجماعات التطرف.



وأشار وكيل الوزارة إلى استمرار المديرية في إقامة وتنظيم الندوات التوعوية والخطب الدينية بالتعاون مع مختلف الجهات لتصحيح المفاهيم الخاطئة والوصول لكافة فئات المجتمع، داعياً المولى عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها من كل مكروه.