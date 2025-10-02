‎كلب يتسبب في وفاة مالكته خلال عراك على ناجيت ماكدونالدز

شهدت بريطانيا حادثًا مأساويًا أودى بحياة السيدة ميشيل هامبستيد، البالغة من العمر 41 عامًا، بعد أن تعرضت لعضة قاتلة من كلبها الكبير داخل شقتها في ساوثند بمقاطعة إسكس.

ووفقًا لوسائل إعلام بريطانية، وقع الحادث أثناء عراك بين الكلبين على قطع دجاج “ناغيت” كانت تلقيها مالكتهما. وخلال الاشتباك، أمسك الكلب ذراعها وأصاب شريانًا رئيسيًا، ما تسبب في نزيف حاد وفقدان كميات كبيرة من الدم.

ورغم نقلها إلى مستشفى “رويال لندن”، فارقت الحياة في اليوم التالي. وخلصت التحقيقات إلى أن الوفاة كانت نتيجة “حادث عرضي” ناجم عن شجار قصير بين الكلبين.

