قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الطقس اليوم .. أمطار خفيفة على السواحل ومناطق بالوجه البحري
خالد الغندور يكشف فرصة فيريرا الأخيرة قبل الرحيل عن الزمالك
لبنان .. عدوان الإسرائيلي جديد على طريق الجرمق - الخردلي
عبد العاطي يؤكد تضامن مصر الكامل مع السودان ودعم سيادته ووحدة وسلامة أراضيه
رفض التنازل فانتقموا منه .. كواليس تحول ضحية الاتجار بالأعضاء البشرية إلى متهم
ماكرون يهدد بإسقاط الطائرات الروسية المنتهكة لأجواء الاتحاد الأوروبي
مواقيت الصلاة اليوم الخميس 2 أكتوبر حسب موقعك
12معلومة عن مادة البرمجة المقررة على طلاب سنة أولى "ثانوية عامة وبكالوريا"
نسور مصر في حرب النصر.. 200 طائرة مصرية حققت المفاجأة الكبرى في أكتوبر 73
مقتل 3 أشخاص بإطلاق نار في حمص.. والسلطات السورية تتعهد بملاحقة الجناة
روسيا تعلن رفض قرار إعادة فرض العقوبات الأممية على إيران
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

رفض التنازل فانتقموا منه .. كواليس تحول ضحية الاتجار بالأعضاء البشرية إلى متهم

الضحية
الضحية
ندى سويفى

كشف هاني عوض المحامي دفاع ضحية عصابة تجارة الأعضاء البشرية عن محاولة المتهمين الأربعة المضبوطين التصالح مع موكله قبل خضوعهم للتحقيقات أمام نيابة جنوب الجيزة الكلية أمس الأربعاء.

وأضاف "عوض" أن المتهمين حاولوا إقناع الضحية مصطفى سليم بالتنازل عن الاتهام الموجه منه لهم والتصالح أمام النيابة، ومع إصراره على عدم التنازل واسترداد حقه لجأ المتهمون إلى حيلة لإكراهه على التنازل بتوجيه اتهامات له بالسب والقذف والتشهير وإذاعة أخبار كاذبة لتقرر النيابة حجزهم على ذمة التحريات لمدة 24 ساعة.  

قررت النيابة العامة بجنوب الجيزة الكلية حجز ٤ متهمين في واقعة اتهام شاب لهم بسرقة كليته والاتجار بالأعضاء البشرية 24 ساعة على ذمة التحريات.

كما شهدت التحقيقات التي استمرت قرابة ٨ ساعات متواصلة مفاجأة  عندما بادل المتهمون المجني عليه الاتهامات حيث وجهوا له اتهاما بالتشهير ونشر أخبار كاذبة بهدف التريند لتقرر النيابة حجزه أيضا 24 ساعة على ذمة تحريات المباحث حول الاتهامات المنسوبة إليه

وأنكر المتهمون الاتهامات المنسوبة إليهم ونفوا تماما اشتراكهم في أية جرائم اتجار بالأعضاء البشرية  

تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة، اليوم، من ضبط 4 متهمين في واقعة بلاغ مواطن بتعرضه لبيع كليته والاتجار في اعضاءه بعد إجباره على الخضوع لجراحة تم خلالها استئصال كليته.

وقال المستشار هاني عوض المحامي دفاع الشاب المجني عليه أن مباحث قسم شرطة البدرشين تمكنت أمس من إلقاء القبض على 4 متهمين من بين 7 اتهمهم مصطفى بسرقة كليته وأن رئيس مباحث قسم البدرشين طلب حضوره لإجراء مواجهة بينه وبين المتهمين وجميعهم يمثلون الآن أمام النيابة العامة بالجيزة للتحقيق في الوقائع المنسوبة للمتهمين بالبلاغ.

وتقدّم أحد ضحايا الاتجار بالأعضاء البشرية ببلاغ إلى النيابة العامة بالجيزة ضد 7 متهمين بينهم سيدتان شهيرتان، يتهمهم باستغلال جهله بالقانون، وإكراهه على التوقيع على إيصالات أمانة على بياض، والتعدي عليه، وإجباره على الخضوع لعملية جراحية لنقل كليته، وتم فتح تحقيق موسع حول الواقعة وسماع أقواله عقب طلبه الإدلاء بمعلومات مهمة تتعلق بتجارة الأعضاء.

وقال المجني عليه "مصطفى": "في وقائع تتعلق باستغلال جهلي بالقانون للحصول على كليتي وإكراهي على التوقيع على إيصالات أمانة على بياض، والتعدي علي واحتجازي، وكذلك لطلبي الإدلاء بمعلومات مهمة في الوقائع الخاصة بتجارة الأعضاء والمتداولة إعلاميًا في الفترة الحالية على مواقع التواصل الاجتماعي، تبدأ وقائع البلاغ عندما حضرت من محافظة أسيوط إلى القاهرة للبحث عن عمل، ولعدم وجود محل إقامة لي في القاهرة توجهت إلى مسجد السيدة زينب، ثم فوجئت بالمشكو في حقه الأول يجلس بجانبي ويسألني عن أحوالي".

وتابع: "عندما أبلغته بظروفي وبحثي عن عمل، عرض عليّ الذهاب معه لتوفير فرصة عمل لي، وبالفعل ذهبت معه في سيارته وتوجهنا إلى منطقة الناصرية بالسيدة زينب، وقام بوضعني في شقة بالدور الأرضي بالقرب من مطعم بحّة، واستمر وجودي بتلك الشقة لمدة أسبوعين، يقوم بإعطائي مصاريف يومية، وكل يوم يحضر أشخاصًا آخرين في مثل ظروفي. ثم أخبرني بعدها أن الشركة التي سوف ألتحق بها تحتاج مني أن أُجري تحاليل طبية كشرط للالتحاق بها، وبالفعل ذهبت معه لعمل تلك التحاليل، وبعد ذلك أخبرني أن هناك ظروفًا حدثت في الشركة عطلت الالتحاق بالعمل فيها، ثم قام بالعرض عليّ أن أقوم بعمل إنساني من شأنه أن يغير حياتي إلى الأفضل، وسوف أتحصل منه على مكافأة مالية. ولما سألته عن التفاصيل، أبلغني أن هناك شخصًا مريضًا بالفشل الكلوي ويحتاج إلى نقل كلية، وعرض عليّ أن أقوم بمساعدة هذا الشخص ونقل كلية مني له، وحَثَّني كثيرًا وأبلغني أنه لن يحدث لي أي أضرار صحية أو قانونية.

ونظرًا لعدم معرفتي بالقراءة والكتابة ولظروفي الصعبة، قبلت ذلك، وبالفعل توجهت وتقابلت مع طبيب التخدير بمستشفى بحي الدراسة، وتم بدأ التجهيزات لإجراء العملية".

تم تحرير المحضر الذي قيد برقم 7592 لسنة 2024 جنح البدرشين.

الاتجار بالأعضاء البشرية السب والقذف والتشهير رفض التنازل ضحية الاتجار بالأعضاء البشرية عصابة تجارة الأعضاء البشرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حجز وحدات بديلة للإيجار القديم

الشقق البديلة للإيجار القديم.. رابط التقديم للحصول على وحدة

اجازة 6 اكتوبر

إجازة 6 أكتوبر.. الإثنين أم الخميس للقطاع الخاص؟

واقعة سلايف الشرقية

الشرارة الأولى كانت هنا.. شاهدة عيان تكشف تفاصيل جديدة في واقعة «سلايف الشرقية» |فيديو

جمال شعبان

جمال شعبان يكشف مفاجأة بشأن وفاة عريس بعد دخوله القاعة بـ 8 دقائق

سعر الدولار الآن في مصر مقابل الجنيه المصري 2 أكتوبر 2025

بعد الإغلاق الأمريكي.. سعر الدولار الآن مقابل الجنيه المصري 2 أكتوبر 2025

بعد الارتفاع.. سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر الأربعاء 1 أكتوبر 2025

بعد الارتفاع.. سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر الأربعاء 1 أكتوبر 2025

تشيرنوبل

قصف روسي يتسبب بانقطاع الكهرباء عن الهيكل العازل لمفاعل تشيرنوبل النووي

أسعار الدواجن

بعد هبوط الأعلاف.. تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس

ترشيحاتنا

الدكتور عمرو الورداني

عمرو الورداني: هذا هو المثلث المنور للنصر في السادس من أكتوبر

التوبة والاستغفار بعد المعصية

هل تسقط حقوق العباد بمجرد التوبة من المعصية والاستغفار ؟.. عالم بالأوقاف يجيب

الدكتور عمرو الورداني

مدد رباني.. عمرو الورداني: السادس من أكتوبر يوم عظيم من أيام الله

بالصور

طريقة عمل فطيرة التفاح المقلية مثل المطاعم

طريقة عمل فطيرة التفاح المقلية مثل المطاعم
طريقة عمل فطيرة التفاح المقلية مثل المطاعم
طريقة عمل فطيرة التفاح المقلية مثل المطاعم

بملابس ملفتة.. ناهد السباعي تثير الجدل بجمالها

بملابس ملفتة..ناهد السباعى تثير الجدل بجمالها
بملابس ملفتة..ناهد السباعى تثير الجدل بجمالها
بملابس ملفتة..ناهد السباعى تثير الجدل بجمالها

بيض السمان.. لمناعة أقوى وصحة أفضل لطفلك

بيض السمان .. لمناعة أقوى وصحة أفضل لطفلك
بيض السمان .. لمناعة أقوى وصحة أفضل لطفلك
بيض السمان .. لمناعة أقوى وصحة أفضل لطفلك

إطلالة مختلفة.. بسمة بوسيل تثير الجدل خلال عرض أزياء أسبوع الموضة في باريس

بسمة بوسيل
بسمة بوسيل
بسمة بوسيل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: حقيبة غير مرئية.. وذكاء العاطفة في مواجهة الخلافات الزوجية

المزيد