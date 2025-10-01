قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الاختيار أمانة.. المستشار البنداري: انتخابات النواب تعقد على مرحلتين في 240 دائرة
الأوقاف تعلن تضامنها مع السودان والفلبين بسبب الفيضانات والزلازل
«متحدث الصحة»: لا يوجد ما يستدعي القلق من تلقي العلاج بمركز الصحة النفسية الحكومية
مصطفى عبده يكشف دور الخطيب في فوز الأهلي بمباراة القمة
بسمة وهبة: الشعب المصري لن يسمح لأحد بإثارة الفتنة أو التشكيك في الدولة
لدعم الفريق .. هشام نصر يمنح الزمالك قرضًا حسنًا بقيمة 20 مليون جنيه
لايفات للبيع.. بسمة وهبة تكشف مفاجأة عن هجوم الإخوان على سفارات مصر بالخارج
شريف عامر: إثيوبيا اتهمت مصر بالعمل على عدم الاستقرار في لإفريقيا وتهديد السلام الإقليمي
متحدث «الصحة» يكشف حقيقة إغلاق المدارس بسبب مرض «اليد والقدم والفم»
بعد فيضانات السودان | عباس شراقي يكشف حقيقة فتح مفيض توشكي
جمال شعبان: سيجارة وقهوة على الريق يساوي أزمة قلبية
الأمن المائي.. أسامة كمال: لقاء وزير الخارجية بالبرهان أكد وحدة الموقف بين دولتي المصب|فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

مفاجآت وتبادل اتهامات.. قرارات عاجلة من النيابة مع المتهمين بتجارة الأعضاء البشرية

محكمة
محكمة

قررت النيابة العامة بجنوب الجيزة الكلية حجز ٤ متهمين في واقعة اتهام شاب لهم بسرقة كليته والاتجار بالأعضاء البشرية 24 ساعة على ذمة التحريات.

كما شهدت التحقيقات التي استمرت قرابة ٨ ساعات متواصلة مفاجأة  عندما بادل المتهمون المجني عليه الاتهامات حيث وجهوا له اتهاما بالتشهير ونشر أخبار كاذبة بهدف التريند لتقرر النيابة حجزه أيضا 24 ساعة على ذمة تحريات المباحث حول الاتهامات المنسوبة إليه.

وأنكر المتهمون الاتهامات المنسوبة إليهم ونفوا تماما اشتراكهم في أية جرائم اتجار بالأعضاء البشرية.  

وتمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة، اليوم، من ضبط 4 متهمين في واقعة بلاغ مواطن بتعرضه لبيع كليته والاتجار في اعضاءه بعد إجباره على الخضوع لجراحة تم خلالها استئصال كليته.

وقال المستشار هاني عوض المحامي دفاع الشاب المجني عليه أن مباحث قسم شرطة البدرشين تمكنت أمس من إلقاء القبض على 4 متهمين من بين 7 اتهمهم مصطفى بسرقة كليته وأن رئيس مباحث قسم البدرشين طلب حضوره لإجراء مواجهة بينه وبين المتهمين وجميعهم يمثلون الآن أمام النيابة العامة بالجيزة للتحقيق في الوقائع المنسوبة للمتهمين بالبلاغ .

وتقدّم أحد ضحايا الاتجار بالأعضاء البشرية ببلاغ إلى النيابة العامة بالجيزة ضد 7 متهمين بينهم سيدتان شهيرتان، يتهمهم باستغلال جهله بالقانون، وإكراهه على التوقيع على إيصالات أمانة على بياض، والتعدي عليه، وإجباره على الخضوع لعملية جراحية لنقل كليته، وتم فتح تحقيق موسع حول الواقعة وسماع أقواله عقب طلبه الإدلاء بمعلومات مهمة تتعلق بتجارة الأعضاء.

وقال المجني عليه "مصطفى": "في وقائع تتعلق باستغلال جهلي بالقانون للحصول على كليتي وإكراهي على التوقيع على إيصالات أمانة على بياض، والتعدي علي واحتجازي، وكذلك لطلبي الإدلاء بمعلومات مهمة في الوقائع الخاصة بتجارة الأعضاء والمتداولة إعلاميًا في الفترة الحالية على مواقع التواصل الاجتماعي، تبدأ وقائع البلاغ عندما حضرت من محافظة أسيوط إلى القاهرة للبحث عن عمل، ولعدم وجود محل إقامة لي في القاهرة توجهت إلى مسجد السيدة زينب، ثم فوجئت بالمشكو في حقه الأول يجلس بجانبي ويسألني عن أحوالي".

وتابع: "عندما أبلغته بظروفي وبحثي عن عمل، عرض عليّ الذهاب معه لتوفير فرصة عمل لي، وبالفعل ذهبت معه في سيارته وتوجهنا إلى منطقة الناصرية بالسيدة زينب، وقام بوضعني في شقة بالدور الأرضي بالقرب من مطعم بحّة، واستمر وجودي بتلك الشقة لمدة أسبوعين، يقوم بإعطائي مصاريف يومية، وكل يوم يحضر أشخاصًا آخرين في مثل ظروفي. ثم أخبرني بعدها أن الشركة التي سوف ألتحق بها تحتاج مني أن أُجري تحاليل طبية كشرط للالتحاق بها، وبالفعل ذهبت معه لعمل تلك التحاليل، وبعد ذلك أخبرني أن هناك ظروفًا حدثت في الشركة عطلت الالتحاق بالعمل فيها، ثم قام بالعرض عليّ أن أقوم بعمل إنساني من شأنه أن يغير حياتي إلى الأفضل، وسوف أتحصل منه على مكافأة مالية. ولما سألته عن التفاصيل، أبلغني أن هناك شخصًا مريضًا بالفشل الكلوي ويحتاج إلى نقل كلية، وعرض عليّ أن أقوم بمساعدة هذا الشخص ونقل كلية مني له، وحَثَّني كثيرًا وأبلغني أنه لن يحدث لي أي أضرار صحية أو قانونية.

ونظرًا لعدم معرفتي بالقراءة والكتابة ولظروفي الصعبة، قبلت ذلك، وبالفعل توجهت وتقابلت مع طبيب التخدير بمستشفى بحي الدراسة، وتم بدأ التجهيزات لإجراء العملية".

تم تحرير المحضر الذي قيد برقم 7592 لسنة 2024 جنح البدرشين.

النيابة العامة الجيزة الأعضاء البشرية اخبار الحوادث

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدير الاكاديمية العسكرية

قبول دفعة جديدة من الجامعيين للعمل كضباط متخصصين بالقوات المسلحة

تحديث بطاقة التموين

تحديث بطاقة التموين 2025.. التفاصيل والأوراق المطلوبة

المتهم

فول العربية وجرى.. القبض على سائق بالشرقية

أرشيفية

11 نفقوا.. القبض على المتهم بتسميم كلاب بشوارع حدائق الأهرام

الاعتداء على معلم بالشبشب

"ضربوه بالشبشب".. تداول فيديو يرصد الإعتداء على معلم داخل مدرسة في المنيب

الأهلي والزمالك

إيقاف تريزيجيه والسعيد .. رابطة الأندية تصدر عقوبات الجولة التاسعة من الدوري

أنس حبيب

القبض على الإخواني أنس حبيب أمام مقر السفارة المصرية بـ هولندا

الشاب المجني عليه

شاب يتهمهم بسرقة كليته.. ضبط 4 أشخاص لتورطهم في تجارة أعضاء بشرية

ترشيحاتنا

محكمة

مفاجآت وتبادل اتهامات.. قرارات عاجلة من النيابة مع المتهمين بتجارة الأعضاء البشرية

محكمة

نشرا مقاطع فيديو خادشة.. قرار بشأن بلوجر ونجل عمه بالقاهرة

محكمة

تجديد حبس شخص نصب على المواطنين بالقاهرة

بالصور

تأثير القهوة على الكبد والكلى.. تفاصيل

القهوة
القهوة
القهوة

نرمين الفقى تخطف الأنظار من الخيمة البدوية في الغردقة

نرمين الفقى تخطف الانظار من الخيمة البدوية في الغردقة
نرمين الفقى تخطف الانظار من الخيمة البدوية في الغردقة
نرمين الفقى تخطف الانظار من الخيمة البدوية في الغردقة

لاسلكي .. بورشه تعيد تخطيط مستقبل شحن السيارات الكهربائية.. بالفيديو

كايين إليكتريك 2026
كايين إليكتريك 2026
كايين إليكتريك 2026

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكيوى؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكيوى؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكيوى؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكيوى؟

فيديو

متلازمة الايد والقدم والفم

مش جديري.. طبيبة تحذر من فيروس منتشر بين الأطفال‎

شمس

سرقة مجوهرات وأموال.. الفنانة شمس تتعرض لصدمة كبيرة‎

مدير الاكاديمية العسكرية

قبول دفعة جديدة من الجامعيين للعمل كضباط متخصصين بالقوات المسلحة

انهيار مدرسة إندونيسيا

مصرع 3 وإصابة 100 في انهـ..يار مدرسة بإندونيسيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: حقيبة غير مرئية.. وذكاء العاطفة في مواجهة الخلافات الزوجية

المزيد