أكاذيب إخوانية عن احتجاز الأجهزة الأمنية بسوهاج سيدات وأطفالا.. وهذه عقوبة الشائعات

نفى مصدر أمني، صحة ما تم تداوله بعدد من المنابر الإعلامية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بمواقع التواصل الاجتماعي والمتضمن الادعاء باحتجاز الأجهزة الأمنية بسوهاج للسيدات والأطفال من إحدى العائلات والشروع في هدم منازلهم للضغط على أحد ذويهم لتسليم نفسه لاتهامه في قضية قتل.

وأكد المصدر، أن حقيقة الواقعة تتمثل في أنه بتاريخ 26 سبتمبر الجاري تبلغ لمركز شرطة البلينا بمديرية أمن سوهاج، بمقتل سائق مقيم بدائرة المركز على إثر خصومة ثأرية، وتم تحديد مرتكبي الواقعة، وهما عاملان من أبناء عمومته.

وعقب صدور قرار من النيابة العامة بضبطهما وإحضارهما، قامت أسرتهما بنشر تلك الادعاءات الكاذبة في محاولة؛ لغل يد الأجهزة الأمنية عن ملاحقتهما.

وتم ضبط المتهمين والسلاح المستخدم في الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما.

عقوبة نشر الشائعات

نصت المادة 188 من قانون العقوبات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

و نصت المادة 80 (د) على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.

وهناك أيضا المادة 102 مكرر والتى تنص على، "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.