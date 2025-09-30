شعث: نتنياهو يسعى لتحقيق نصر شخصي ولا يسعى نحو السلام الحقيقي

أكد الدكتور أسامة شعث، المحلل السياسي، أن نتنياهو يسعى لتحقيق نصر شخصي، وليس السعي نحو السلام الحقيقي، مشيرا إلى أن شروطه تتضمن ليس فقط الإفراج عن الأسرى، بل إعلان حماس تسليم سلاحها بالكامل، وهو ما يتجاوز المقترح الأمريكي.

وقال أسامة شعث، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الساعة 6”، عبر فضائية “الحياة”، أتوقع أن يكون اللقاء الذي سيجمع الرئيس الأمريكي ترامب برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مجرد فخ سياسي يمنح نتنياهو الضوء الأخضر لمواصلة الحرب على غزة.

وأضاف المحلل السياسي، أن هناك سيناريو محتمل يتمثل في موافقة نتنياهو الشكلية على الخطة الأمريكية مع تعديلات طفيفة، ثم تُعرض على حركة حماس التي ستطلب بدورها تعديلات، مما يضعها في "فخ" يمنح نتنياهو المبرر للادعاء بأن حماس هي المعرقلة للخطة.



