عماد الدين حسين: موافقة مبدئية بين الرئيس السيسي والشيخ محمد بن زايد على مبادرة ترامب لوقف الحرب في غزة

أكد الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، أن العلاقات المصرية الإمارتية واضحة للجميع، وتمتد على مدار عقود طويلة، مشيرا أن الشيخ محمد بن زايد دائم الزيارة لمصر، خاصة في ظل القيادة السيساسية للرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال عماد الدين حسين، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الساعة 6

، عبر فضائية "الحياة"، أنه حدث موافقة مبدئية بين الرئيس السيسي والشيخ محمد بن زايد، على مبادرة ترامب لوقف الحرب في غزة، خاصة عندما قابل عدد من الزعماء العرب.

وتابع الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، أن رؤية ترامب التي طرحت تتكون من 21 بند، مؤكدا انه علينا أن نتعامل مع تلك المبادرة من أجل وقف العدوان الإسرائيلي ومنع التهجير، وأن يتعهد ترامب بعدم ضم الضفة الغربية لإسرائيل