السبب باسم يوسف.. عمرو أديب يُعطي مبلغًا ماليًا لـ «الجلاد» على الهواء: «اتعشى بيهم كبده وسجق»

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، إن قرار عودة الإعلامي باسم يوسف للإعلام عبر الشركة المتحدة هو قرار مهم جدًا، موضحًا أن باسم يوسف قدّم للقضية الفلسطينية الكثير خلال الفترة الماضية لدرجة أنه أغضب اللوبي الصهيوني.

وأشار عماد الدين حسين، خلال استضافته ببرنامج الحكاية مع الإعلامي عمرو أديب، أن عودة باسم يوسف للإعلام العربي والمصري هي خطوة مهمة وإيجابية.

من جانبه قال الإعلامي مجدي الجلاد، إن باسم يوسف شخص مؤثر في الخارج ودافع عن القضية الفلسطينية وقدمها للغرب، مؤكدًا أنه كلما قدّم وجهة نظره في الخارج انتصر .

وتساءل “الجلاد”: هل سيقدم باسم يوسف ما سيقدمه بالحرية التي كان عليها في برنامج “البرنامج” في عهد الإخوان؟.

من جانبه قام عمرو أديب مقدم البرنامج باستخراج مبلغ مالي من جيبه على الهواء وأعطاه لمجدي الجلاد مرددًا: عدي على عربية كبده وسجق واتعشى .