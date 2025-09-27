أحمد سالم عن ظهور باسم يوسف معه: دخل في مناظرات مع ناشطين بنفس لغتهم بطريقته الساخرة

علق الإعلامي أحمد سالم، على تعاون شبكة ON مع الإعلامي العربي الأشهر باسم يوسف كضيف في سلسلة حلقات خاصة في برنامجه كلمة أخيرة.

وقال أحمد سالم:" باسم يوسف هيكون معانا في مجموعة حلقات خاصة ".

وتابع أحمد سالم :" هنفتح مع باسم يوسف قضايا تهم المصريين والرأي العام العربي والعالمي ".

وأكمل احمد سالم :" باسم يوسف قدر يوصل بصوته للعالم كله ودخل في مناظرات مع ناشطين في عقر دارهم بنفس لغتهم وبنفس طريقته الساخرة".

ولفت أحمد سالم :" ما يفعله باسم يوسف ميزة كبيرة وهناك من يحاول أن يصطاد في المياه العكرة "، مضيفا:"إحنا مش بنجري ورا الشائعات وبنقدم محتوى مختلف يليق بالجمهور ".