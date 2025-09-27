بعد عشر سنوات قضاها في أمريكا.. عودة باسم يوسف عبر قنوات on

أعلنت شبكة ON اليوم عن تعاون مع الإعلامي العربي الأشهر باسم يوسف كضيف في سلسلة حلقات خاصة يستضيفه من خلالها الإعلامي أحمد سالم في برنامجه كلمة أخيرة.

وتنطلق هذه السلسلة ابتداءً من ٧ أكتوبر ٢٠٢٥، في ظهور مرتقب لباسم يوسف للجمهور المصري والعربي بعد عشر سنوات قضاها في الولايات المتحدة.

عودة باسم يوسف

تأتي هذه الخطوة لتؤكد التزام شبكة ON بتقديم محتوى نوعي يجمع بين الجرأة والمصداقية، ويمنح المشاهد فرصة فريدة لمتابعة رحلة واحد من أبرز الأصوات الإعلامية العربية وأكثرها تأثيرًا في العالم.

وخلال اللقاءات الحصرية، يفتح باسم يوسف قلبه ليحكي تفاصيل رحلته الشخصية وتطوره المهني في الغرب، مع قصص و حكايات من خلف الكواليس تحكى لاول مرة عن ظهوره الإعلامي المكثف في الاونة الأخيرة

السلسلة المنتظرة ستكشف عن ملامح مسيرة فريدة امتزجت فيها السخرية بالجرأة والصدق، لتقدم للجمهور العربي رؤية معمّقة لتجربة باسم يوسف داخل وخارج العالم العربي.