مبقتش تضحك.. إبراهيم فايق يوجه رسالة لـ باسم يوسف

وجه الإعلامي إبراهيم فايق، رسالة إلى الإعلامي باسم يوسف عبر حسابه الشخصي بموقع إكس قائلا: "انت من ساعة ما مسكت الأهلي يا أسطى وانت بطلت تضحك".

انت من ساعة ما مسكت الأهلي يا أسطى وانت بطلت تضحك pic.twitter.com/4w6GCvrvp9 — Ibrahim fayek - إبراهيم فايق (@IbrahimFayek) June 11, 2025

ومن ناحية أخرى، يستعد إبراهيم فايق على شاشة MBC Masr 2 لعرض حلقتين مثيرتين ضمن برنامجه الجديد “الكورة مع فايق”، متضمّنة مفاجآت خاصة، من ضمنها جزء بعنوان “قهوة فايق” من ميامي في أمريكا، وفقرات حصرية حول كأس العالم للأندية.

الأهلي يبدأ تدريباته في ميامي

ويستهل الأهلي مشواره في البطولة بمواجهة قوية أمام فريق إنتر ميامي الأمريكي، وذلك في افتتاح مباريات المجموعة الأولى من البطولة. ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء يوم 14 يونيو بتوقيت الولايات المتحدة، وهو ما يوافق الساعة الثالثة صباحًا بتوقيت القاهرة يوم 15 يونيو.



يستعد النادي الأهلي لخوض أولى مبارياته في بطولة كأس العالم للأندية، حيث يواجه فريق إنتر ميامي الأمريكي في افتتاح مباريات البطولة. وتُقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً يوم الجمعة 14 يونيو بتوقيت الولايات المتحدة، وهو ما يوافق الثالثة صباحًا بتوقيت القاهرة يوم السبت 15 يونيو.



مجموعة قوية تضم أبطالًا من ثلاث قارات

يتواجد النادي الأهلي ضمن المجموعة الأولى من البطولة، والتي تُعد واحدة من أقوى المجموعات، إذ تضم إلى جانبه كلاً من: