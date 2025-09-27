صابرين النجيلي ترفض عرضا مغريا من إسرائيل.. ما القصة؟

أثارت الفنانة صابرين النجيلي حالة من الجدل الواسع بسبب تلقيها عرضا من منتجة إسرائيلية لتقديم نسخة عبرية من أغنية “إنت مين”.

وقالت صابرين النجيلي، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “أنتِ بالنسبة لي مش موجودة، ولا بلد موجودة، وربنا هو الغني والرزاق. مش عايزة أي استفادة مادية منكم، وقريبًا الأغنية هتنجح كمان في بلغاريا بعد ما نجحت في مصر واليونان، ومرحب بأي بلد حقيقية مش AI زيكم”.

ونشرت الفنانة صابرين النجيلي تعليقا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” تعلن فيه عن استقالتها من دار الأوبرا.

وكتبت صابرين النجيلي عبر حسابها الشخصي على “فيسبوك”: “أنا قدمت استقالتي من دار الأوبرا، تقريبا بقالي سنتين عايزة أعمل كدا وبيتقال استنى الدنيا هتتعدل، بس ده محصلش للأسف، مسرح دار الأوبرا وجمهوره عزيز عليا جدا لكن لم أتعود على بقائي والرضا بحال مش مريحني، وأكيد هعمل حفلات طبعا لكن كفنانة خارج الأوبرا كباقي الفنانين”.

من هي صابرين النجيلي؟

صابرين النجيلي واحدة من المطربات اللاتي لمعن فى سماء الفن خلال الفترة الماضية، رغم دخولها فى عالم الفن منذ عدة سنوات.

صابرين النجيلي قدمت خلال الفترة الماضية عددا من الأغاني التي حظيت باهتمام المستعمين وحققت نسب مشاهدة عالية، كما حظيت برواج كبير على موقع الفيديوهات الشهير “تيك توك”، ولعل أبرزها أغنية “إنت عارف انت مين” والتي تجاوزت 9 ملايين مشاهدة، كما تمكنت الأغنية من تصدر موقع تيك توك، خاصة مع ظهورها برفقة شقيقها وقدما فيديو على الأغنية أصبحت حديث المتابعين.

صابرين النجيلي صاحبة أغنية “قلبي دق دقة”

صابرين النجيلي قدمت مؤخرًا أغنية “قلبي دق دقة”، والتي حققت نجاحًا كبيرًا.

ما ميز صابرين النجيلي هو أنها لا تقوم فقط بالغناء، ولكن اعتمدت على نفسها فى كتابة كلمات أغانيها، إضافة الى تلحينها الأغاني، وهو ما جعلها تتميز عن جيلها من المطربات.

صابرين النجيلي بالرغم من أن أغانيها التى حصدت نسب مشاهدة عالية كانت تعتمد على الإيقاع الشبابي السريع، إلا أن متابعيها من برامج اكتشاف المواهب لديهم معرفة بقدراتها الصوتية الكبيرة، خاصة فى الأغاني الكلاسكية والطربية.

صابرين النجيلي على مدار السنوات الماضية شاركت فى عدد من برامج المسابقات، وكانت بداية ظهورها هو برنامج “أرب آيدول”، ولكن خرجت فى العروض المباشرة رغم محاولات الفنان راغب علامة إقناع اللجنة بأن تمنحها فرصة أخرى.

كما شاركت صابرين النجيلي فى برنامج “الزمن الجميل”، والذي عرض على قناة أبو ظبي، وحظي بإعجاب شديد من قبل اللجنة والتى كانت مكونة من أنغام ومروان خوري وأسماء المنور.

وعبرت فى أحد البرامج عن رأيها فى برامج المسابقات، والتى شاركت فيها مرتين، حيث قالت إنها لم يكن لديها أي علم ببرامج اكتشاف المواهب، وإنها علمت بها بالصدفة عن طريق أصدقائها.