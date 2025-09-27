قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

إطلاق البوستر الرسمي للفيلم التسجيلي «هي» للمخرج عاطف شكري

أحمد إبراهيم

أعلن المركز القومي للسينما برئاسة الدكتور أحمد صالح عن إطلاق البوستر الرسمي للفيلم التسجيلي «هي» للمخرج عاطف شكري، والذي يسلط الضوء على مسيرة التحدي والإنجاز للدكتورة إيمان كريم، إحدى النماذج الإنسانية الملهمة في مواجهة الإعاقة والتحديات. 

ويأتي إطلاق البوستر تمهيدًا لعرض الفيلم الذي يوثق رحلة نجاح استثنائية ويبعث برسالة أمل وإرادة إلى المجتمع.

بوستر فيلم هي 

البوستر من تصميم الفنان هيثم الباجوري والذي استطاع من خلال التصميم وضع صورة بصرية استطاع من خلالها وصف الأحداث التي تدور داخل الفيلم.

ويتناول الفيلم قصة الدكتورة إيمان كريم التي تعرضت لحادث أليم في سن الرابعة عشرة أدى إلى إصابتها بشلل رباعي، لكنها رغم ذلك أصرت على استكمال تعليمها حتى حصلت على درجتي الماجستير والدكتوراه وتقلدت مناصب بارزة من بينها المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة وعضو مجلس إدارة نادي الصيد المصري لدورتين متتاليتين وأستاذ اللغة الألمانية بكلية اللغات والترجمة بجامعة 6 أكتوبر، إلى جانب مساهماتها في العمل المجتمعي والخيري.

ويضم الفيلم شهادات لعدد من الشخصيات العامة التي أشادت بتجربة الدكتورة إيمان، من بينهم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتورة غادة والي وكيل الأمين العام للأمم المتحدة ووزيرة التضامن الاجتماعي الأسبق والدكتور حسام الدين مصطفى رئيس اللجنة البارالمبية المصرية.

قام بوضع موسيقى الفيلم المؤلف الموسيقي راجح داوود، كما شارك في تنفيذه فريق فني متخصص ضم مدير التصوير مصطفى نبيل ومحمد مطر ومينا مينيس، والمونتاج نسمة مصطفى، والجرافيك أحمد السرجاني، والصوت والمكساج بسام فرحات، وإدارة الإنتاج أحمد رفاعي وجيهان إبراهيم، فيما تولت رانية محمود الإنتاج الفني.

فيلم هي.. الإرادة تصنع المستحيل 

ويؤكد الفيلم من خلال قصته أن الإرادة تصنع المستحيل، وأن الإنسان قادر على تجاوز أقسى التحديات بالإيمان والعزيمة، ليأتي البوستر الرسمي معبرًا عن هذه الرسالة وممهّدًا لعرض عمل تسجيلي يلهم الجمهور ويعكس نماذج مضيئة في المجتمع.

