فن وثقافة

وضعها فى جبيرة.. إصابة ابن محمد ثروت فى قدمه

محمد ثروت وابنه
محمد ثروت وابنه
أحمد إبراهيم

أثار المخرج أحمد ثروت ابن الفنان محمد ثروت حالة من الجدل الواسع فور ظهوره فى بروفات حفل والده مصابا بقدمه. 

وقد ظهر أحمد ثروت مصابا فى قدمه ووضعها فى جبيرة. 

محمد ثروت يحيي احتفلات أكتوبر 

من ناحية أخرى يحيي الفنان محمد ثروت احتفالية انتصارات السادس من أكتوبر ، يوم الاتنين المقبل ، علي المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية بقيادة المايسترو علاء عبد السلام ، تقام الاحتفالية تحت رعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو.

 كان قد أحيا الفنان الكبير محمد ثروت احتفالية المولد النبوي الشريف ، في بداية شهر سبتمبر ، وسط تفاعل جماهيري لافت بدار الأوبرا المصرية ، اعتلي المطرب محمد ثروت خشبة المسرح الكبير ليبدأ فقرته في الإحتفالية ، مستهلا الحفل بتقدم انشودة " طلع البدر علينا" التي تفاعل معاها الحضور بحفاؤة كبيرة و ذلك بقيادة المايسترو الدكتور علاء عبد السلام.

حرص وزير الثقافة أحمد فؤاد هنو و وزير قطاع الأعمال المهندس محمد شيمي علي حضور احتفالية المولد النبوي الشريف التي أقامتها دار الأوبرا المصرية ، يحيي النجم محمد ثروت لإحياء الجزء الثاني من الحفل ، ليطربهم و يطرب الحضور بمجموعة من الأناشيد و الأغاني الروحانية اختفاء بالمناسبة العطرة.

و جاءت الإحتفالية ضمن برنامج الفاعليات الذي تنظمه وزارة الثقافة و دار الأوبرا للاحتفاء بالمناسبات الدينية بهدف تعزيز الهوية و عرض جانباً من الإبداع الروحاني لأمة سعيا لتعميق الارتباط بالفيلم النبيلة التي تحث علي الوحدة و التضامن و إبراز للدور الحضاري في نشر رسائل السلام و المحبة.

