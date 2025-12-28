القومي للمرأة يصدر تقرير اليوم الثاني لجولة الإعادة بالدوائر الـ19 الملغاة

أصدر المجلس القومي للمرأة، برئاسة المستشارة أمل عمار، تقرير اليوم الثاني لغرفة العمليات المركزية بالمجلس القومى للمرأة خلال جولة الإعادة بالدوائر الـ19 الملغاة بقرار من الهيئة الوطنية للانتخابات في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، وذلك برئاسة إيمان خليفة الأمينة العامة للمجلس، وبإشراف الدكتورة رشا مهدي عضوة المجلس ومقررة لجنة المشاركة السياسية، وبحضور الأستاذة ياسمين زكريا مدير عام الإدارة العامة للحملات والتوعية بالمجلس والأستاذة سماح عبد النافع مدير عام الإدارة العامة لتخطيط البرامج.

وقد أكدت الدكتورة رشا مهدي على أن أغلب المشاركات فى الانتخابات كانت من قبل الشباب وكبار السن، مشيرة إلى تواجد شرطة نسائية في أغلب اللجان التي تم متابعتها ، فضلاً عن تواجد رقابة قضائية كاملة داخل اللجان لضمان حسن سير العملية الانتخابية.

فيما أوضحت الأستاذة ياسمين زكريا أن مشاركة المرأة دليل علي الوعي بأهمية الحياة الانتخابية وأهمية التصويت وتأثيره علي حياتهن، ما يعكس وعي المرأة المصرية بأهمية المشاركة في العملية السياسية.

كما أشارت الأستاذة أمل توفيق مدير مكتب شكاوى المرأة في المجلس إلى أنه تم التعامل مع الشكاوى والاستفسارات المختلفة التي تم تلقيها عبر الخط المختصر 15115 المتعلقة بمواقع اللجان وإجراءات التصويت وذلك لتسهيل عملية التصويت للناخبات.

جدير بالذكر أن محافظات إعادة المرحلة الأولى قد شملت محافظات أسيوط والجيزة والفيوم والإسكندرية والبحيرة إلى جانب سوهاج وقنا.