لا نساوم على المبادئ.. وزير الخارجية: مصر تلقت عروضا كبيرة وسخيَّة للموافقة على مخطط التهجير

أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، أنه كانت هناك عروضا كبيرة وعروضا سخية؛ للموافقة على مخطط التهجير، ولكن الموقف المصري لا يساوم على المبادئ، وكان لها رفض قاطع لتصفية القضية الفلسطينية.

وقال بدر عبد العاطي، خلال لقاء مع برنامج “الحكاية”، عبر فضائية “إم بي سي مصر”، إن الجانب الإسرائيلي يعلم تماما ثوابت الموقف المصري، مؤكدا أنه لا بد أن يتم فتح معبر رفح من الاتجاهين؛ لدخول المساعدات.

وأكد وزير الخارجية، أن إسرائيل بموجب القانون الدولي هي الدولة القائمة بالاحتلال، ولذلك فهي عليها مسؤولية فتح المعابر التي تربط مصر بقطاع غزة؛ حتى يتم إدخال كل مواد الإغاثة والمواد الإنسانية، ولكن للأسف الشديد، نحن نشهد منذ 7 أكتوبر 2023 الضرب بكل قواعد القانون الدولي وبكل ما يتعلق بميثاق الأمم المتحدة، بعرض الحائط تماما، ورأينا حملات تجويع ممنهجة، ولا أحد يحرك ساكنا.