قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الخارجية: مصر ليس لديها أي مشكلة مع دول حوض النيل.. ووافقنا على طرح 34 مشروعا مائيا
نجل الزعيم: عادل إمام ما زال أعلى أجرا في الوطن العربي
وزير الخارجية: قضية المياه وجودية بالنسبة لمصر.. ولن نفرط في حقوقنا المائية
القبض على شخص يدفع رشاوى للناخبين في البحيرة
على طريقة لصوص ولكن ظرفاء .. الداخلية تضبط المتهمين بسرقة محل مجوهرات بالدرب الأحمر
سنة النبي قبل النوم.. 5 أمور تحفظك طوال الليل لا تغفل عنها
والد الطفلة رقية: رصاصة من العريس اخترقت رأس ابنتي ورفض نقلها للمستشفى.. وبعد تغييره لأقواله تبرأ منه محاموه وانسحبوا من القضية | القصة الكاملة لفتاة البراجيل
الأرصاد: تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة .. وأمطار متفاوتة الشدة على هذه المناطق
القبض على سيدة توزع أموالا على الناخبين في الفيوم
الدفاع الروسية: تدمير 21 طائرة مسيرة أوكرانية في غضون ثلاث ساعات
وزير الخارجية: مصر قدمت 72% من إجمالي المساعدات لقطاع غزة
وفاة مستشارة في حادث تصادم عقب إنهائها أعمال فرز لجنة فرعية بقنا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ جنوب سيناء يلتقي مواطني المحافظة بحضور أعضاء "النواب" و"الشيوخ"

صدى البلد
صدى البلد
أ ش أ

أكد مشايخ وعواقل القبائل ومواطنو جنوب سيناء تقديرهم للقيادة السياسية وأشادوا بما تحقق من إنجازات على أرض المحافظة والدعم غير المسبوق الذي تحظى به في مختلف المجالات.
وأعرب مواطنو جنوب سيناء -خلال لقائهم اليوم الأحد مع محافظ جنوب سيناء الدكتور خالد مبارك بحضور أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب- عن بالغ تقديرهم للقيادة السياسية، وبعثوا برقية شكر وتقدير إلى السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدين وقوفهم صفًا واحدًا خلف القيادة السياسية، ودعمهم الكامل لجهود الدولة في تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية الشاملة.
وأشاد المشاركون في اللقاء بأسلوب تعامل المحافظ مع المواطنين، وحرصه الدائم على تلبية مطالبهم، ودعمه المستمر لهم بما يعكس نهج الدولة في ترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
بدوره، أكد محافظ جنوب سيناء الدكتور خالد مبارك، الدور الوطني المهم لمشايخ وعواقل وممثلي القبائل، مستعرضًا عددًا من مطالب المواطنين التي تمت تلبيتها خلال الفترة الماضية في مجالات متعددة، من بينها الإسكان، ومشروعات البنية التحتية، وتطوير الطرق والمرافق، إلى جانب الجهود المبذولة لتوفير آلاف فرص العمل بمختلف قطاعات المحافظة، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة لأهالي جنوب سيناء.
كما قدّم المحافظ التهنئة لأعضاء مجلس النواب الجدد وأعضاء مجلس الشيوخ، متمنيًا لهم التوفيق في أداء مهامهم التشريعية والرقابية، ومؤكدًا أهمية التكامل بين الأجهزة التنفيذية والسلطتين التشريعية والتنفيذية لخدمة أبناء المحافظة، ووجّه الشكر لأعضاء مجلس النواب السابقين على ما قدموه من جهود خلال فترة عملهم.
وبدوره، ألقى عضو مجلس النواب النائب مجدي بيومي كلمة نيابةً عن النواب، أشاد خلالها بالدور البارز لمحافظ جنوب سيناء وجهوده الملموسة في تلبية مطالب المواطنين، خاصة في ملفات تقنين أوضاع الأراضي، والتعامل بروح من التيسير وتغليب مصلحة المواطن.
كما دعا أعضاء مجلس النواب إلى دعم محافظة جنوب سيناء من خلال العمل على توفير الدعم المالي اللازم من موازنات الوزارات المختلفة، ولا سيما لمشروعات إسكان الشباب، ومشروعات المرافق والبنية الأساسية، بما يواكب حجم التنمية التي تشهدها المحافظة ويلبي تطلعات أبنائها.
وأكد المحافظ -في ختام اللقاء- أهمية استمرار التواصل المباشر بين القيادة التنفيذية وأبناء القبائل، وتضافر جهود جميع مؤسسات الدولة والمجتمع، لتحقيق مستقبل أفضل لمحافظة جنوب سيناء، في ظل قيادة سياسية حكيمة ورؤية تنموية شاملة.

مشايخ جنوب سينا المجالات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة

كاس الامم

قنوات مجانية لإذاعة مباراة منتخب مصر و أنجولا في كأس الأمم الإفريقية

البنك المركزي

الخميس المقبل.. إجازة رسمية في البنوك بأمر المركزي..تفاصيل

اجازة البنوك 2026

3 أيام رسمية في رأس السنة.. أول إجازة للبنوك 2026

ابراج محظوظة

أبراج محظوظة في الزواج خلال 2026 .. خبيرة فلك تكشف مفاجأة

دقدق

بعد وفاة مطرب المهرجانات دقدق .. ما لا تعرفه عن سرطان المخ

سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر

رسميا .. سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر

اعراض سرطان المخ

بعد وفاة المطرب دقدق.. ماهي أول أعراض سرطان الدماغ؟

ترشيحاتنا

التيك توكر أرينا جلازانوفا

بعد سقوطها أثناء التصوير.. مصرع تيك توكر روسية شهيرة

كيف انقلبت واشنطن على حلفائها وتركت أوروبا وحيدة في مواجهة الدب الروسي؟"

كيف انقلبت واشنطن على حلفائها وتركت أوروبا وحيدة في مواجهة الدب الروسي؟"

الصومال تعلن الاستنفار ضد 'العدوان الإسرائيلي' وتطالب تل أبيب بالتراجع الفوري عن اعترافها بـ 'أرض الصومال'"

الصومال يعلن الاستنفار ضد العدوان الإسرائيلي ويطالب تل أبيب بالتراجع الفوري عن اعترافها

بالصور

تجربة جديدة تبهر جمهور رمضان 2026.. دُرّة تكشف عن شخصية ميادة في «علي كلاي»

درة
درة
درة

كيف توقف سيلان الأنف بسهولة

كيف توقف سيلان الإنف بسهولة
كيف توقف سيلان الإنف بسهولة
كيف توقف سيلان الإنف بسهولة

إسلام جمال وأيمن وتار في العرض الخاص لفيلم "إن غاب القط"

فيلم إن غاب القط
فيلم إن غاب القط
فيلم إن غاب القط

طريقة عمل حمص الشام

طريقة عمل حمص الشام.
طريقة عمل حمص الشام.
طريقة عمل حمص الشام.

فيديو

محمد الشرنوبي وبلال العربي

الشرنوبي: بمشي ورا قلبي واعتذرت عن فيلم قبل أسبوع من التصوير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: كذب المنجمون ولو صادفوا!

د. آية الهنداوي

د. آية النهداوي تكتب: تغير المناخ .. التهديد الصامت الذي يعيد رسم خرائط النزاعات

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: لقاء ترامب ونتنياهو.. اختبار الصفقة وحدود الهيمنة في شرق أوسط مضطرب

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: رسائل فرح في وداع عام واستقبال آخر

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الاغتراب المعرفي في العصر الرقمي

المزيد