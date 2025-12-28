محافظ جنوب سيناء يلتقي مواطني المحافظة بحضور أعضاء "النواب" و"الشيوخ"

أكد مشايخ وعواقل القبائل ومواطنو جنوب سيناء تقديرهم للقيادة السياسية وأشادوا بما تحقق من إنجازات على أرض المحافظة والدعم غير المسبوق الذي تحظى به في مختلف المجالات.

وأعرب مواطنو جنوب سيناء -خلال لقائهم اليوم الأحد مع محافظ جنوب سيناء الدكتور خالد مبارك بحضور أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب- عن بالغ تقديرهم للقيادة السياسية، وبعثوا برقية شكر وتقدير إلى السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدين وقوفهم صفًا واحدًا خلف القيادة السياسية، ودعمهم الكامل لجهود الدولة في تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية الشاملة.

وأشاد المشاركون في اللقاء بأسلوب تعامل المحافظ مع المواطنين، وحرصه الدائم على تلبية مطالبهم، ودعمه المستمر لهم بما يعكس نهج الدولة في ترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

بدوره، أكد محافظ جنوب سيناء الدكتور خالد مبارك، الدور الوطني المهم لمشايخ وعواقل وممثلي القبائل، مستعرضًا عددًا من مطالب المواطنين التي تمت تلبيتها خلال الفترة الماضية في مجالات متعددة، من بينها الإسكان، ومشروعات البنية التحتية، وتطوير الطرق والمرافق، إلى جانب الجهود المبذولة لتوفير آلاف فرص العمل بمختلف قطاعات المحافظة، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة لأهالي جنوب سيناء.

كما قدّم المحافظ التهنئة لأعضاء مجلس النواب الجدد وأعضاء مجلس الشيوخ، متمنيًا لهم التوفيق في أداء مهامهم التشريعية والرقابية، ومؤكدًا أهمية التكامل بين الأجهزة التنفيذية والسلطتين التشريعية والتنفيذية لخدمة أبناء المحافظة، ووجّه الشكر لأعضاء مجلس النواب السابقين على ما قدموه من جهود خلال فترة عملهم.

وبدوره، ألقى عضو مجلس النواب النائب مجدي بيومي كلمة نيابةً عن النواب، أشاد خلالها بالدور البارز لمحافظ جنوب سيناء وجهوده الملموسة في تلبية مطالب المواطنين، خاصة في ملفات تقنين أوضاع الأراضي، والتعامل بروح من التيسير وتغليب مصلحة المواطن.

كما دعا أعضاء مجلس النواب إلى دعم محافظة جنوب سيناء من خلال العمل على توفير الدعم المالي اللازم من موازنات الوزارات المختلفة، ولا سيما لمشروعات إسكان الشباب، ومشروعات المرافق والبنية الأساسية، بما يواكب حجم التنمية التي تشهدها المحافظة ويلبي تطلعات أبنائها.

وأكد المحافظ -في ختام اللقاء- أهمية استمرار التواصل المباشر بين القيادة التنفيذية وأبناء القبائل، وتضافر جهود جميع مؤسسات الدولة والمجتمع، لتحقيق مستقبل أفضل لمحافظة جنوب سيناء، في ظل قيادة سياسية حكيمة ورؤية تنموية شاملة.