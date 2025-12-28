نجل الزعيم: عادل إمام ما زال أعلى أجرا في الوطن العربي

علق الفنان محمد إمام على الجدل المثار مؤخرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول “من هو الأعلى أجرًا بين الفنانين؟”؛ وذلك عقب تصريحات الفنان أحمد العوضي بشأن تصدره قائمة الأعلى أجرًا.

وكتب الفنان محمد إمام، عبر صفحته على “فيس بوك”: "طيب علشان بس نحسم الجدل؛ لأن في تصريحات نزلت على لساني أنا ما قولتهاش.. عادل إمام هو ما زال أعلى أجر في الوطن العربي، وما حدش مننا يقدر يقرب للرقم بتاعه".

وأضاف محمد إمام: "وفي نجوم كبار في السينما بيجيبوا أعلى الإيرادات، ونجوم متألقين بيدغدغوا الدنيا في المسلسلات بيتقاضوا أعلى الأجور.. بس ده ما يمنعش إن أنا برضه الأعلى أجر فيهم.. تحياتي لكل زمايلي الفنانين.. كلنا بنبذل أقصى مجهود عندنا علشان نسعدكم".

وتابع إمام: "ربنا يوفق الجميع.. والبوست ده هزار مع صحابي والناس اللي بتحبني.. علشان مش عاوز دَوشَة".