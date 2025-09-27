أنغام تحتفل بعودتها ونجاح حفلها في لندن

شاركت الفنانة أنغام جمهورها ومتابعيها، صورة من حفلها الأخير في العاصمة البريطانية لندن، والذي شهد حضور جماهيري ضخم.

ونشرت أنغام الصورة عبر حسابها الرسمي على منصة «إكس»، وعلقت عليها قائلة: «صورة العمر الجديد في ليلة تاريخية مع كل حبايبي».

https://x.com/Angham/status/1971602067761578213

عبرت الفنانة أنغام عن امتنانها لجمهورها ومحبيها، بعد حفلها الذي أحيته في لندن وسط حضور جماهيري كبير داخل قاعة «البرت هول».

وكتبت أنغام عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام: "ليلة حُفِرَت في ذاكرة العمر، تاريخ كتبناه معًا، وحلم تحقق".

وتصدرت الفنانة أنغام السوشيال مديديا بعد تقديمها سهرة موسيقية استثنائية على مسرح الرويال ألبرت هول في لندن، في أول حفلاتها بعد تعافيها من أزمتها الصحية الأخيرة.



أنغام توجه الشكر الى مصر والسعودية



وظهرت أنغام في مقطع مؤثر في بداية الحفل، وهي تعبر عن امتنانها العميق لكل أم مصرية وعربية دعت لها بالشفاء، وشكرت مصر، والمملكة العربية السعودية على دعمها الكبير للفن والموسيقى.

وقالت أنغام: شكر كبير وامتنان وكل الحب والمحبة والأخوة الدائمة كل يوم على مدار العمر الزمن، بين مصر والسعودية، وباسم كل موسيقي مصري نشكر تركي آل الشيخ على رعاية الحفلة

تكريم أنغام على مسرح مسرح الرويال ألبرت هول











