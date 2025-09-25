شكرا إنك موجودة فى الدنيا.. هاني فرحات يوجه رسالة لأنغام بعد حفلها فى لندن

وجه المايسترو هاني فرحات رسالة للفنانة انغام بعد حفلها الأخير الذى أقيم فى ألبرت هول فى لندن .

وشارك هاني فرحات جمهوره عدد من الصور رفقة انغام عبر حسابه الرسمي على موقع انستجرام ، وكتب معلقا: “شكرا انك موجودة فى الدنيا ربنا يخليكي لينا يا حبيبتي وأختي ألف حمدلله على السلامة”.

حفل أنغام فى لندن

وكانت تصدرت الفنانة أنغام السوشيال ميديا بعد تقديمها سهرة موسيقية استثنائية على مسرح ألبرت هول في لندن، في أول حفلاتها بعد تعافيها من أزمتها الصحية الأخيرة.

تكريم أنغام على مسرح مسرح الرويال ألبرت هول

وكرمت الفنانة انغام فى الحفل ، واستقبلها الجمهور بحب وتفاعل معها على اغانيها المميزة.

وكانت طرحت الفنانة انغام حدث اغانيها خلال الأيام الماضية بعنوان “سيبتلي قلبي” عبر قناتها الرسمية بموقع يوتيوب، وتعتبر هى الأغنية الأولي لها بعد عودتها من ازمتها الصحية الأخيرة ، ويعد التعاون الأول بينها وبين الشاعر تامر حسين.

يُذكر أن أنغام تتمتع بمسيرة فنية حافلة تمتد لأكثر من ثلاثة عقود، وقدمت خلالها عشرات الألبومات الناجحة والأغاني التي حجزت لها مكانة رفيعة في قلوب الجمهور.

كما حصلت على العديد من الجوائز والتكريمات العربية والدولية تقديراً لموهبتها وإسهاماتها في الموسيقى العربية.