سيبتلي قلبي .. أنغام تطرح أحدث أغانيها بالتعاون مع تامر حسين

طرحت الفنانة انغام منذ قليل احدث اغانيها بعنوان “سيبتلي قلبي” عبر قناتها الرسمية بموقع يوتيوب، وتعتبر هى الأغنية الأولي لها بعد عودتها من ازمتها الصحية الأخيرة ، ويعد التعاون الأول بينها وبين الشاعر تامر حسين .

وأغنية “سبتلي قلبي” من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وموسيقي نادر حمدي.

حفل انغام فى لندن

وعلى صعيد اخر ، تستعد الفنانة انغام لإحياء احدث حفلاتها الغنائية فى لندن يوم الثلاثاء المقبل ويعرض الحفل على قناة mbc .

والمايسترو هاني فرحات سيقود الأوركسترا في حفل الفنانة أنغام بقاعة رويال ألبرت بلندن الأسبوع المقبل.

وانتهت أنغام وفرقتها من الاستعدادات والبروفات النهائية لحفل قاعة رويال ألبرت المنتظر في أول ظهور لها بعد وعكتها الصحية.

ويقام حفل أنغام يوم 23 سبتمبر، وتتراوح أسعار تذاكر حفل أنغام ما بين حوالي 80 حتى 255 دولار بشكل متفاوت حسب مقاعد القاعة الضخمة التي تستوعب أعداد كبيرة من الجمهور.

ومن المقرر أن يقام حفل أنغام في تمام السابعة والنصف مساءً بحسب جدول قاعة رويال الملكية في لندن.

واكتسبت قاعة “رويال ألبرت هول” شهرتها العالمية باعتبارها واحدة من أكثر المسارح العريقة، إذ احتضنت عبر تاريخها أهم الفعاليات الموسيقية والفنية العالمية، مما يجعل وقوف أنغام على خشبتها إنجازاً فنياً يحسب لها.

ومن المتوقع أن تقدم أنغام خلال الحفل مزيجاً من أشهر أغنياتها التي ارتبط بها الجمهور العربي طوال سنوات، إلى جانب عدد من الأعمال الحديثة التي أطلقتها مؤخراً ولاقت نجاحاً واسعاً.

أنغام

يُذكر أن أنغام تتمتع بمسيرة فنية حافلة تمتد لأكثر من ثلاثة عقود، وقدمت خلالها عشرات الألبومات الناجحة والأغاني التي حجزت لها مكانة رفيعة في قلوب الجمهور.

كما حصلت على العديد من الجوائز والتكريمات العربية والدولية تقديراً لموهبتها وإسهاماتها في الموسيقى العربية.