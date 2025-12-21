شخص يزعم تبوير رجل شرطة لأرض زراعية بالبحيرة.. الداخلية تكشف الحقيقة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن الادعاء بقيام أحد رجال الشرطة بمركز شرطة أبو المطامير بالبحيرة بتبوير قطعة أرض زراعية منزرعة بمحصول القمح دون وجه حق.

بالفحص تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 21/أكتوبر الماضي تبلغ لمركز شرطة أبو المطامير بمديرية أمن البحيرة من (إحدى السيدات) بتضررها من (شقيقها ونجله "المتحدث بمقطع الفيديو") لقيامهما بالتعدى على قطعة أرض زراعية مملوكة لها "آلت لها بالميراث " كائنة بدائرة المركز ومنعها من نزول الأرض باستخدام القوة وممارسة أعمال البلطجة عليها، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق فى حينه.

وتوصلت التحريات التى وردت بقرارات النيابة العامة إلى صحة ما ورد بأقوال الشاكية.

أمكن ضبط المشكو فى حقهما ، وبسؤالهما أقرا بادعائهما الكاذب نكايةً فى الضابط محرر محضر التحريات ولرفض الشاكية التصالح معهما تم إتخاذ الإجراءات القانونية.