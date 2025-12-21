بسبب لافتة على العقار.. شخصان يعتديان على مدير مطعم بالهرم

كشفت الأجهزة ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن تعدى بعض الأشخاص بالضرب على مالك مطعم مأكولات وإتلاف محتوياته بالجيزة.



بالفحص تبين أنه بتاريخ 11/ الجاري تبلغ لقسم شرطة الأهرام بالجيزة من (مدير المطعم المشار إليه – مقيم بدائرة القسم "مصاب بكسر بالأنف") بتضرره من (شخص ونجله – مقيمان بدائرة القسم) لقيامهما بالتعدي عليه بالضرب لاعتراضهما على قيامه بتعليق اللافتة الخاصة بالمطعم على واجهة العقار سكن المشكو فى حقهما وإحداث إصابته المنوه عنها.

أمكن ضبط الأول ، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات الخلافات ، وأقر بقيام نجله بالتعدي بالضرب على المُبلغ وإحداث إصابته (جارى ضبطه).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.