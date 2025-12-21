طلع على المواسير.. لص يسرق 3 أجهزة لاب توب من شقة في الشروق

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام أحد الأشخاص بالتسلل داخل إحدى الشقق السكنية وسرقة محتوياتها بأسلوب تسلق المواسير بمدينة الشروق بالقاهرة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 14/ الجاري تبلغ لقسم شرطة الشروق من (مهندس – مقيم بدائرة القسم) بسرقة عدد 3 أجهزة "لاب توب" من داخل الشقة محل سكنه بأسلوب "التسلق".

أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل "لـه معلومات جنائية" – مقيم بالجيزة) وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، وتم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.