وزير العمل ومحافظ القاهرة يشهدان افتتاح مقر نقابة النقل البري الجديد

نظمت النقابة العامة للعاملين بالنقل البري احتفالية كبرى بمناسبة افتتاح مقرها الجديد بمدينة نصر، بحضور محمد جبران وزير العمل، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، وعبد المنعم الجمل رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إلى جانب قيادات الاتحاد العام وعدد من رؤساء النقابات العامة، في مشهد عكس أهمية الحدث ومكانة النقابة على خريطة العمل النقابي محليًا وإقليميًا.

وأكد أشرف الدوكار، رئيس النقابة العامة للعاملين بالنقل البري، مساعد أمين صندوق الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، والأمين العام للاتحاد العربي للنقل البري والبحري والجوي، والأمين العام لدول حوض النيل، أن افتتاح المقر الجديد يمثل خطوة مهمة في مسيرة العمل النقابي، ويعكس حرص النقابة على تطوير بنيتها المؤسسية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لأعضائها.

وأوضح الدوكار، أن عدد أعضاء النقابة يبلغ حاليًا نحو مليون ومائتي ألف عضو، مشيرًا إلى أن النقابة تستهدف رفع عدد العضوية إلى مليون وسبعمائة ألف عضو بنهاية العام الجاري، في إطار خطة توسعية تهدف إلى تعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى الخدمات العمالية لعمال النقل البري على مستوى الجمهورية.

وأشار رئيس نقابة النقل البري إلى امتلاك النقابة عددًا من المستشفيات في عدة محافظات، إلى جانب مصايف مخصصة للأعضاء وأسرهم في جمصة والعجمي، بما يسهم في دعم البعد الاجتماعي والصحي للعاملين وأسرهم.

كما استعرض الدوكار دور أكاديمية المطرية الصناعية الحديثة التابعة للنقابة، والتي تهدف إلى إعداد كوادر فنية مدربة تلبي احتياجات سوق العمل، وتستقبل الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية العامة أو الأزهرية بعد اجتياز اختبارات القبول واللياقة المهنية، موضحًا أن الدراسة بالأكاديمية معادلة للدبلوم الصناعي، وتضم تخصصات متنوعة تشمل الحاسب الآلي، والتبريد والتكييف، وصيانة السيارات، واللحام، ونظم المعلومات، والاتصالات.

من جانبه، أكد عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن افتتاح المقر الجديد للنقابة العامة للعاملين بالنقل البري يمثل إضافة نوعية لمنظومة العمل النقابي، ويعكس حرص التنظيمات النقابية على تطوير بنيتها المؤسسية وتوسيع مظلة الخدمات المقدمة للعمال، مشددًا على دعم الاتحاد العام الكامل للنقابات العامة في تنفيذ خططها الهادفة إلى تعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين أوضاع العمال، بما يتماشى مع توجهات الدولة.

وقال وزير العمل محمد جبران، إن افتتاح المقر الجديد للنقابة العامة للعاملين بالنقل البري يعكس قوة التنظيم النقابي ودوره المحوري في حماية حقوق العمال وتعزيز الاستقرار الوظيفي، مشيدًا بما تشهده النقابة من تطوير مؤسسي وتوسع في الخدمات الصحية والاجتماعية والتدريبية المقدمة لأعضائها، بما يتوافق مع توجهات الدولة في دعم العمال وتحسين بيئة العمل ورفع كفاءتهم.

بدوره، أعرب محافظ القاهرة الدكتور إبراهيم صابر عن تقديره للدور الوطني الذي تقوم به النقابة العامة للعاملين بالنقل البري، مؤكدًا أن وجود مقر نقابي متكامل بمدينة نصر يمثل إضافة مهمة للبنية المؤسسية بالعاصمة، ويسهم في دعم التواصل بين التنظيمات النقابية وأعضائها، بما ينعكس إيجابًا على منظومة العمل والخدمات المقدمة للعاملين بقطاع النقل البري.

وفي ختام الاحتفالية، كرّم رئيس النقابة العامة للعاملين بالنقل البري وزير العمل، ومحافظ القاهرة، ورئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.

كما تم تكريم اسم الراحل جبالي المراغي، رئيس النقابة ورئيس الاتحاد العام السابق، حيث تسلم التكريم نجله حمادة الجبالي، عضو مجلس إدارة النقابة الحالي، وتم تقديم الدروع ونسخ من كتاب الله الكريم للمكرمين.

كما جرى تكريم عدد من طلاب الأكاديمية التابعة للنقابة من المتميزين، بمنحهم شهادات تقدير وجوائز عينية، تقديرًا لجهودهم وتفوقهم.

ويُذكر أن المقر الجديد للنقابة جُهِّز وفق أحدث المعايير، ويضم قاعة اجتماعات كبرى، ومطعمًا، وفندقًا مخصصًا لاستقبال الوفود والضيوف، بما يعزز من قدرة النقابة على استضافة الفعاليات والأنشطة النقابية المختلفة.