عصام الحضري: لا أحب أحمد شوبير.. وبديله كارت أحمر من حياتي
خدت قلم على وشي.. لقاء الخميسي تعلق لأول مرة على أزمة زواج عبد المنصف
رسميًا.. حدود السحب من ماكينات ATM والبنوك بعد قرار المركزي
ظرف إنساني أليم.. مصر تعزي كندا في ضحايا حادث إطلاق النار بمدرسة في بريتش كولومبيا
ترامب: نتنياهو يتفهم موقفنا وأجريت اجتماعا جيدا معه حول إيران والمفاوضات الإقليمية
بعيدا عن المعدة .. النعناع علاج لمشكلة صحية منتشرة بكثرة
150 جنيها تراجعًا... سعر الذهب في مصر الآن
الحزم يحقق فوزًا ثمينًا على الأخدود 2-1 في دوري روشن السعودي
ترامب : «إيران أضاعت فرصتها»… ويهاجم تل أبيب بسبب نتنياهو
ثورة وفدية ضد قرارات البدوي بتشكيل لجان مؤقتة للحزب بالمحافظات .. خاص
طوفان مدريدي.. أتلتيكو يضرب برشلونة برباعية نظيفة في الشوط الأول بنصف نهائي كأس ملك إسبانيا
بعد مقترح ياسر جلال .. عقوبات رادعة تطارد هؤلاء بسبب التصوير دون إذن
نريد طمأنة الفلسطينيين.. رئيس وزراء إيطاليا السابق: إسرائيل تنتهك وقف إطلاق النار بغزة

هاني حسين

قال جوزيبي كونتي رئيس وزراء إيطاليا السابق، إنّه كان سعيدا بتوقيع اتفاق وقف إطلاق النار، ولكن، وبعدها كان هناك مجلس سلام قائم بالأعمال، وفهم حينها أن الخطة التي جرى تقديمها من أجل غزة ليست المخطط الأفضل من أجل المصلحة الفلسطينية.

وأضاف في لقاء مع الإعلامية منى شكر عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "لأنه بالطبع هذه وجهة نظر رجال الأعمال وليست من أجل مصلحة الفلسطينيين، ولا تتناول جذور المشكلة، ولا تعرج حتى على الثقافة الفلسطينية، لذا أنا حقًا أتمنى بأننا نستطيع معًا أن نجد حلاً لطمأنة الفلسطينيين ولإنفاذ خطة حقيقية للتنمية الاجتماعية وفقًا لمحددات المنطقة والاحتياجات الفعلية للفلسطينيين".

وتابع: "في الوقت الراهن نرى أن هناك الكثير من الانتهاكات لوقف إطلاق النار من الجانب الإسرائيلي تحديدًا، نحن نتحدث عن 600 مدني من الفلسطينيين قتلوا والكثير أصيبوا، وبالطبع هناك فوضى، وحماس لها دور في ذلك".

وأردف: "ما يجب أن نفكر فيه أولاً هو إيقاف الاعتداءات واحترام وقف إطلاق النار، وبالطبع السماح بدخول كل المساعدات الإنسانية وبوصولها للمدنيين في غزة لأنهم يعانون".

أرشيفية

إحالة 10 مسئولين بمستشفى 6 أكتوبر للمحاكمة بتهمة إحداث عاهات مستديمة للمرضى

سعر الذهب

عيار 21 نزل 800 جنيه من القمة.. سعر الذهب الآن بعد قرار البنك المركزي

الذهب

نزل 240 جنيهًا دفعة واحدة.. الجنيه الذهب يتراجع مجددًا وعيار 21 الآن مفاجأة

رسوم التحويل على إنستاباي والحد الأقصى اليومي والشهري

بعد قرار البنك المركزي اليوم.. رسوم إنستاباي والحد الأقصى للسحب والتحويل

صورة أرشيفية

انخفاض جديد.. أسعار الذهب اليوم بعد تراجع الأسعار محلياً وعالمياً

تبكير صرف مرتبات شهر فبراير 2026

رسمياً وقبل رمضان.. قرار حكومي عاجل بتبكير صرف مرتبات فبراير2026

رئيس الوزراء

السكن بالإيجار.. مدبولي يكشف تفاصيل تكليف رئاسي ويزف بشرى للمواطنين

الأرصاد

انقلاب مفاجئ بحالة الطقس غدًا.. الأرصاد تحذر من عاصفة ترابية على هذه المحافظات

تعزيز الإدارة المستدامة للمخلفات الإلكترونية

«البيئة» تبدأ خطوات تطبيق منظومة المسؤولية الممتدة لمنتجات الاتصالات

وزير التربية والتعليم

وزير التعليم يشارك في احتفالية السفارة اليابانية بعيد ميلاد الإمبراطور ناروهيتو

الدكتور محمد كمال

خبير تربوي: يجب التأني قبل تطبيق قرار زيادة سنوات التعليم الإلزامي

جمهور الأوبرا يستقبل وائل جسار بحفاوة بالغة فى عيد الحب .. صور

أميرة أحمد وكنزي تتألقان بأغاني فيروز فى أولى سهرات مهرجان عيد الحب بدار الأوبرا

تحذير .. التمر الهندي يتفاعل مع هذه الأدوية | بلاش تشتريه

القراصيا وصحتك.. إيه بيحصل للجسم لما تاكلها فى رمضان

لقاء الخميسي

خدت قلم على وشي.. لقاء الخميسي تعلق لأول مرة على أزمة زواج عبد المنصف

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

