نريد طمأنة الفلسطينيين.. رئيس وزراء إيطاليا السابق: إسرائيل تنتهك وقف إطلاق النار بغزة

قال جوزيبي كونتي رئيس وزراء إيطاليا السابق، إنّه كان سعيدا بتوقيع اتفاق وقف إطلاق النار، ولكن، وبعدها كان هناك مجلس سلام قائم بالأعمال، وفهم حينها أن الخطة التي جرى تقديمها من أجل غزة ليست المخطط الأفضل من أجل المصلحة الفلسطينية.

وأضاف في لقاء مع الإعلامية منى شكر عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "لأنه بالطبع هذه وجهة نظر رجال الأعمال وليست من أجل مصلحة الفلسطينيين، ولا تتناول جذور المشكلة، ولا تعرج حتى على الثقافة الفلسطينية، لذا أنا حقًا أتمنى بأننا نستطيع معًا أن نجد حلاً لطمأنة الفلسطينيين ولإنفاذ خطة حقيقية للتنمية الاجتماعية وفقًا لمحددات المنطقة والاحتياجات الفعلية للفلسطينيين".

وتابع: "في الوقت الراهن نرى أن هناك الكثير من الانتهاكات لوقف إطلاق النار من الجانب الإسرائيلي تحديدًا، نحن نتحدث عن 600 مدني من الفلسطينيين قتلوا والكثير أصيبوا، وبالطبع هناك فوضى، وحماس لها دور في ذلك".

وأردف: "ما يجب أن نفكر فيه أولاً هو إيقاف الاعتداءات واحترام وقف إطلاق النار، وبالطبع السماح بدخول كل المساعدات الإنسانية وبوصولها للمدنيين في غزة لأنهم يعانون".