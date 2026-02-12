خبير عسكري: نتنياهو يطيل الحرب لتجنب المحاسبة.. ومصر تحقق نجاحا دبلوماسيا بإدارة غزة

قال اللواء سمير فرج، الخبير العسكري والاستراتيجي، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا يسعى لتحقيق السلام أو وقف إطلاق النار، مشيرًا إلى أن توقف الحرب سيعرضه للمحاسبة القانونية والسياسية على ما حدث خلال سنوات الصراع في غزة، إضافة إلى قضايا فساد مرتبطة به، مما يدفعه إلى افتعال أزمات جديدة يوميًا لإطالة أمد الحرب.

إدارة قطاع غزة

وأضاف فرج خلال حوار ببرنامج “الحياة اليوم” والمذاع عبر قناة الحياة أن ما تشهده الساحة حاليًا يُعد نجاحًا واضحًا للدبلوماسية المصرية، حيث نجحت القاهرة في التوافق على 15 شخصية فلسطينية من أبناء الشعب لإدارة قطاع غزة، وهو ما حظي بموافقة كل من إسرائيل والسلطة الفلسطينية في الوقت ذاته.

دعم الحقوق المشروعة

واختتم الخبير العسكري تصريحاته بالتأكيد على أن مصر تقدم دعمًا كبيرًا للقضية الفلسطينية عن طيب خاطر، انطلاقًا من مسؤولياتها التاريخية ودورها المحوري في تعزيز الاستقرار ودعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.