مدبولي: لا تصفية لشركات قطاع الأعمال.. ونقلها للوزارات لتفعيل دورها
ليفربول يستقر على بديل محمد صلاح في الموسم القادم.. من هو؟
مصطفى بكري: الدولة تتعامل بحسم مع جرائم خطف وهتك عرض الأطفال لحماية المجتمع
غرامات التخلف عن التجنيد.. تعديلات شاملة على قانون الخدمة العسكرية
بمشاركة حجازي.. شوط أول سلبي بين القادسية ونيوم بالدوري السعودي
سقوط طالب داخل بالوعة صرف صحي بمغاعة في المنيا.. وحقيقته المدرسية تنقذه
انقلاب مفاجئ بحالة الطقس غدًا.. الأرصاد تحذر من عاصفة ترابية على هذه المحافظات
اتحاد أمهات مصر: زيادة سنوات التعليم الإلزامي خطوة مهمة لتحسين جودة المنظومة
موعد كسوف الشمس الأول في 2026 .. اعرف التوقيت والمكان
تصرف غير متوقع من عبد المنصف في أزمة لقاء الخميسي مع زواجه
موعد صرف معاشات مارس 2026 قبل رمضان.. الحقيقة الكاملة
صانع تريند.. البحوث الفلكية عن عالم الزلازل الهولندي: منجم وليس عالما أو جيولوجيا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

نتنياهو يعرب عن شكوكه بشأن أي اتفاق مع إيران بعد لقاء ترامب

نتنياهو
نتنياهو
فرناس حفظي

كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الخميس، أن اجتماعه مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض ركز بشكل أساسي على الملف الإيراني، معبراً عن شكوكه تجاه أي اتفاق محتمل مع طهران.


وقال نتنياهو، في تصريح للصحافيين قبل مغادرته واشنطن: "لقد انتهيت من زيارة قصيرة ولكنها مهمة تضمنت محادثة مع صديقنا العزيز الرئيس ترامب.

 هناك علاقة وثيقة وصريحة بيننا"


وأضاف: "ركزنا على المفاوضات مع إيران، و يرى  الرئيس ترامب  أن الإيرانيين قد تعلموا من تجاربهم السابقة، وأن الشروط الجديدة قد تتيح فرصة للتوصل إلى اتفاق جيد، من جانبي، أعربت عن شكوك عامة تجاه أي اتفاق، لكنني أكدت ضرورة أن يشمل أي اتفاق ليس الملف النووي فقط، بل أيضاً الصواريخ الباليستية ووكلاء إيران في المنطقة".


وأشار نتنياهو إلى أن النقاش تطرق كذلك إلى غزة وقضايا إقليمية أخرى، موضحاً أن المحادثة مع ترامب كانت "مثمرة واستثنائية"، وشدد على أهمية استمرار التنسيق الوثيق بين البلدين.
من جانبه، أكد ترامب أن اللقاء كان إيجابياً، وأن الولايات المتحدة مستمرة في متابعة المفاوضات مع إيران لبحث إمكانية إبرام اتفاق، مؤكداً أن الخيار العسكري كان مستخدماً سابقاً لحماية مصالح بلاده، وأن هدف الإدارة هو دفع إيران لتكون أكثر عقلانية ومسؤولية.

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الرئيس الأميركي دونالد ترامب البيت الأبيض

سعر الذهب

عيار 21 نزل 800 جنيه من القمة.. سعر الذهب الآن بعد قرار البنك المركزي

أرشيفية

إحالة 10 مسئولين بمستشفى 6 أكتوبر للمحاكمة بتهمة إحداث عاهات مستديمة للمرضى

الذهب

نزل 240 جنيهًا دفعة واحدة.. الجنيه الذهب يتراجع مجددًا وعيار 21 الآن مفاجأة

تبكير صرف مرتبات شهر فبراير 2026

رسمياً وقبل رمضان.. قرار حكومي عاجل بتبكير صرف مرتبات فبراير2026

رئيس الوزراء

السكن بالإيجار.. مدبولي يكشف تفاصيل تكليف رئاسي ويزف بشرى للمواطنين

رسوم التحويل على إنستاباي والحد الأقصى اليومي والشهري

بعد قرار البنك المركزي اليوم.. رسوم إنستاباي والحد الأقصى للسحب والتحويل

النادي الأهلي

طلب مساواته بزيزو وتريزيجيه.. كواليس رحيل نجم سوبر عن الأهلي

صورة أرشيفية

انخفاض جديد.. أسعار الذهب اليوم بعد تراجع الأسعار محلياً وعالمياً

الوزراء

مدبولي: أول التوجيهات للحكومة تمثل في ضرورة التعاون والتنسيق الكامل مع مجلس النواب

وزيرة التنمية المحلية والبيئة

وزيرة البيئة توجه باتخاذ الإجراءات القانونية حيال مخالفة حرق مكشوف للمخلفات الزراعية بالشرقية

دفن الدرفيل النافق

وفقا للاشتراطات الصحية.. وزيرة البيئة توجه بدفن الدرفيل النافق في رأس غارب

بالصور

منجم من الفوائد.. أهمية البيض المسلوق على السحور

منجم من الفوائد.. اهمية البيض المسلوق على السحور
منجم من الفوائد.. اهمية البيض المسلوق على السحور
منجم من الفوائد.. اهمية البيض المسلوق على السحور

زى المطاعم وأقل مجهود.. طريقة عمل السمك في الفرن

طريقة عمل سمك في الفرن
طريقة عمل سمك في الفرن
طريقة عمل سمك في الفرن

موعد كسوف الشمس الأول في 2026 .. اعرف التوقيت والمكان

كسوف الشمس
كسوف الشمس
كسوف الشمس

أمل رزق: قعدت على الرصيف واتخانت بس وقفت تاني .. ومش بقبل أدوار تعجيزية

أمل رزق مع يمنى بدراوي
أمل رزق مع يمنى بدراوي
أمل رزق مع يمنى بدراوي

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

