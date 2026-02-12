نتنياهو يعرب عن شكوكه بشأن أي اتفاق مع إيران بعد لقاء ترامب

كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الخميس، أن اجتماعه مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض ركز بشكل أساسي على الملف الإيراني، معبراً عن شكوكه تجاه أي اتفاق محتمل مع طهران.



وقال نتنياهو، في تصريح للصحافيين قبل مغادرته واشنطن: "لقد انتهيت من زيارة قصيرة ولكنها مهمة تضمنت محادثة مع صديقنا العزيز الرئيس ترامب.

هناك علاقة وثيقة وصريحة بيننا"



وأضاف: "ركزنا على المفاوضات مع إيران، و يرى الرئيس ترامب أن الإيرانيين قد تعلموا من تجاربهم السابقة، وأن الشروط الجديدة قد تتيح فرصة للتوصل إلى اتفاق جيد، من جانبي، أعربت عن شكوك عامة تجاه أي اتفاق، لكنني أكدت ضرورة أن يشمل أي اتفاق ليس الملف النووي فقط، بل أيضاً الصواريخ الباليستية ووكلاء إيران في المنطقة".



وأشار نتنياهو إلى أن النقاش تطرق كذلك إلى غزة وقضايا إقليمية أخرى، موضحاً أن المحادثة مع ترامب كانت "مثمرة واستثنائية"، وشدد على أهمية استمرار التنسيق الوثيق بين البلدين.

من جانبه، أكد ترامب أن اللقاء كان إيجابياً، وأن الولايات المتحدة مستمرة في متابعة المفاوضات مع إيران لبحث إمكانية إبرام اتفاق، مؤكداً أن الخيار العسكري كان مستخدماً سابقاً لحماية مصالح بلاده، وأن هدف الإدارة هو دفع إيران لتكون أكثر عقلانية ومسؤولية.