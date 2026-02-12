قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سمير فرج: ترامب قلب موازين السياسة الأمريكية.. وواشنطن تسعى للهيمنة على ممرات استراتيجية

سمير فرج
سمير فرج
محمد البدوي

قال اللواء سمير فرج، الخبير العسكري والاستراتيجي، إن السياسة الأمريكية شهدت تحوّلاً جذريًا منذ تولي الرئيس دونالد ترامب الحكم، مؤكدًا أن العالم بات يختلف بشكل واضح بين مرحلتين: ما قبل ترامب وما بعده، بسبب الأفكار غير التقليدية التي تبناها ترامب وسعيه لإبقاء الولايات المتحدة في موقع الريادة والقوة.

القوة المهيمنة على النظام

وأضاف فرج، خلال حواره في برنامج «الحياة اليوم» مع الإعلامي محمد مصطفى شردي على قناة «الحياة»، أن الولايات المتحدة لا تزال القوة المهيمنة على النظام العالمي، وأن ترامب كان يركز بشكل أساسي على مبدأ «مصلحة أمريكا أولاً»، مع السعي للحفاظ على تفوقها العسكري والاقتصادي. 

وأشار إلى أن طموحات ترامب امتدت إلى مناطق وممرات استراتيجية حول العالم، مثل قناة بنما، وغرينلاند، وحتى كندا، في إطار صراع النفوذ العالمي.

 التهديدات الاستراتيجية

كما أكد الخبير العسكري أن التهديدات الاستراتيجية التي تواجه مصر حاليًا متعددة ومتصلة، وتشمل الأوضاع المتوترة في قطاع غزة، والحدود الغربية مع ليبيا، والتطورات في السودان، إضافة إلى المخاطر المرتبطة بمنطقة باب المندب في البحر الأحمر، والتي تُعد المدخل الرئيسي لقناة السويس وأحد أهم شرايين التجارة العالمية.

 

أهمية التنسيق الإقليمي والدولي

وشدد فرج على أن هذه التحديات تتطلب يقظة واستعدادًا مستمرين، مع أهمية التنسيق الإقليمي والدولي للحفاظ على الأمن القومي والمصالح الحيوية في ظل حالة عدم الاستقرار التي يشهدها الإقليم.

