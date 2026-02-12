محامي: السوشيال ميديا تُسهل الخيانة العاطفية.. والخبرة تحذر من التسامح

قال أيمن محفوظ، المحامي والخبير في العلاقات الأسرية، إن الاحترام والثقة المتبادلة هما الركيزتان الأساسيتان لأي علاقة زوجية ناجحة، مشددًا على أن أي خيانة، جسدية كانت أو عاطفية، تهدد هذه الأسس بشكل مباشر.

التسامح مع الخيانة

وأوضح محفوظ خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن التسامح مع الخيانة لا يعيد الثقة المفقودة، وأن استمرار العلاقة بعد الخيانة غالبًا يكون لأسباب عملية مثل الأطفال أو الحفاظ على البيت، لكنه لا يعيد الاحترام المتبادل بين الزوجين.

وأشار الخبير الأسري إلى أن الخيانة لا تقتصر على الجسد، بل تشمل الخيانة الفكرية والعاطفية، مثل الانجذاب لشخص آخر أو التفكير في حب قديم، مؤكدًا أن مجرد التفكير في طرف آخر يُعتبر خيانة حقيقية وتهديدًا للعلاقة الزوجية.

الغرف المغلقة على الإنترنت

وأضاف أيمن محفوظ أن وسائل التواصل الحديثة، مثل السوشيال ميديا والغرف المغلقة على الإنترنت، ساهمت في زيادة خطر الخيانات الفكرية والعاطفية، مما يجعل الوعي والحدود الشخصية أمرًا ضروريًا للحفاظ على استقرار الأسرة.

الاحترام والثقة

واختتم الخبير بالتأكيد على أن الاحترام والثقة لا يمكن تعويضهما بعد الخيانة، وأن أي محاولات للتسامح بدون معالجة المشكلة جوهريًا تهدد مستقبل الزواج واستقرار الأسرة.