وزير الخارجية: سندافع عن حقوقنا ومصالحنا المائية طبقا لما كفله القانون الدولي

أكد بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، أنه لا يمكن لمصر أن تتسامح في حقوقها أو تتهاون في حقوقها المائية، مشيرا إلى أنه نحن نرصد يوميًا كل ما يتعلق بالتصريفات الخاصة بالسد الإثيوبي، حينما تم اتخاذ إجراءات أحادية بناء على دوافع سياسية بملء كميات كبيرة من المياه خلف السد وفجأة فتح البوابات فكانت مشكلة غرقت مناطق كثيرة جدًا في السودان.

وقال بدر عبد العاطي، خلال لقاء له لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أن ما ذكره الرئيس عبد الفتاح السيسي، كان واضحًا، مؤكدا أنه ليس لدينا مشكلة مع إثيوبيا كشعب إثيوبي ولكن مشكلتنا مع التصرفات الأحاديةالتي يتبعها الجانب الإثيوبي.

وتابع وزير الخارجية، أنه سندافع عن حقوقنا ومصالحنا المائية طبقًا لما كفله القانون الدولي بحق الدول، مؤكدا أنه لو حدث فمن حقنا طبقًا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي ومبادئ القانون الدولي فسيكون لنا الحق أن نحمي مصالحنا المائية.